Brunori é uma bomba em todos os torneios, a Juventus é um tesouro. E o mercado está ficando louco

Turim – Mateus Bronori, 28 anos em 1 de novembro, é dono da Juventus desde 2020, o atacante do momento, com uma lista muito longa de equipes para competir por ele, depois de 29 gols por temporada – o artilheiro das ligas profissionais da Itália – marcou em Palermo , graças ao retorno dos sicilianos à Área B três anos depois. Como também na Série A, o Cremonese foi o primeiro a se mover, com vários jogadores em jogo com Juventus, Sampdoria e Salernitana na sequência. Em B, ele deseja meia turma, principalmente Frosinone que quer aproveitar as boas relações com a Juventus, reforçadas pelo acordo, para pegá-lo. os gatos. Brunori foi comprado pelo clube Juventus Sub-23 quando já era mágico no C, mas com o jovem Bianconeri não teve tanta sorte e, portanto, as coisas não correram bem quando foi para o Intila. Mas então houve uma explosão em Palermo para mudar tudo, tanto que esse Macaé ítalo-brasileiro também poderia acabar nos marcos de Mancini a partir do próximo outono. Antes da final do último domingo com o Pádua, Brunori acabou na mira da torcida siciliana, já que se casou perto da partida principal. O evento não afetou em nada, Brunori voltou a ser o melhor em campo, e reconheceu friamente o pênalti que decidiu a partida. Quanto ao seu futuro, também pode haver muito barulho por nada: no início de julho, Palermo deve se transferir para o time de futebol Sheikh City. vitorioso. Quem pode ser o comprador brunori em potencial mais rico, convertendo o empréstimo em uma compra. É claro que a Juventus não tem pressa em consertar isso. E provavelmente não seria uma má ideia deixá-lo fazer alguns dias de folga com o time principal, para avaliar seu crescimento, antes de decidir seu futuro.