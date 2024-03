Gut, que venceu a Copa do Mundo, também comemora a forte vitória de Brignone

Finais da Copa do Mundo de Esqui Alpino 2023-24

Saalbach (Áustria) 17 de março de 2024

Slalom Gigante Feminino

grande Federica Brignone O chapéu cai neste grande final de temporada. O esquiador italiano dominou o slalom gigante, o último da temporada nestas finais Copa do Mundo Em Saalbach. A vitória é a 27ª de Brignone, a terceira em março deste ano, depois do Super G em Kvijtfiel e do slalom gigante em Are.

Também celebramos Lara Gut-Bahrami que esquiou no controle com o freio de mão acionado, terminou em 10º e venceu a Copa do Mundo geral e a Copa do Mundo de Slalom Gigante de uma só vez em ambos os casos, bem na frente de Brignone. Voltando ao slalom gigante, o neozelandês Robinson e o norueguês Stjernesund subiram ao pódio, mas ficaram muito atrás de Brignoni. Intestinos terminou em décimo, logo à frente do ítalo-albanês Lara Cultura Autor de uma grande reviravolta no segundo turno que foi fatal para Pacino Quem montou.

Classificações de chegada às finais de slalom gigante CdM Saalbach

1 Brignone Federica ITA 2:20.05 2 Robinson Alice Nova Zelândia +1,36 3 Stejersund Thea Louise não +1,67 4 Stephanie Bruner Fora +1,92 5 Shoaib Julia Fora +2,01 6 Moltzan Paula Estados Unidos da América +2,39 7 Holtmann Minna Forst não +2,54 8 Winkel Ragnhild não +2,65 9 Direção Clara entre +2,83 10 Intestino Bahrami Lara mas +3,22 11 Lara colheitas Alpes +3,35 12 Heitor Sarah camurça +3,42 13 Liensberger Katharina Fora +3,61 14 Jason Michelle mas +3,68 15 Rast Camille mas +4,01