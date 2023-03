Inzaghi: “O grande Inter, a história foi feita. Minha vingança? Vou falar quando for a hora certa”

Simone Inzaghi Said, pela primeira vez na carreira, nas quartas de final da Liga dos Campeões. O ex-chefe da Lazio anulou (pelo menos parcialmente) um desempenho decepcionante na liga com 8 eliminatórias (6 fora) durante a noite no Dragão. Já se passaram 12 anos desde que os nerazzurri alcançaram os oito primeiros colocados na Europa e na sexta-feira saberão o nome do adversário. O derby de Milão também é possível. “Fizemos um excelente jogo – Simon começou – e os jogadores foram muito bons. Vi um grande grupo que pressionou uma equipe difícil de enfrentar. Um excelente primeiro tempo e no final do segundo tempo todos lutamos juntos. Eu diria que fizemos história na Inter.” Na recuperação, houve verdadeira luta com defesa na linha de Dumfries, defesa de Onana na trave da trave de Tarimi e Grujic: “A sorte é relativamente importante: acho que no encontro duplo merecemos chegar às quartas-de-final. finais, não nos 180” Sofremos gols contra um adversário mais experiente e agora vamos jogar as quartas de final com muita confiança.”