Leao-Milan, além da crise de Rafa: mercado e forma – Corriere.it

Ele não se registra há dois meses. dez partidas. Eternos, para um jogador do seu talento, da sua classe. Mas nada nos fala mais sobre a crise mais profunda de um Leão do que a linguagem corporal. Não ria mais, Rafa. Aquela alegria que tornava cada uma de suas jogadas e dribles tão únicos agora se foi. Era uma marca registrada, o toque final de para ele habilidadesHoje, suas habilidades são apenas uma memória. Tudo o que aparecia em seu rosto agora era uma espécie de carranca persistente, que poderia ser simplesmente tristeza ou preocupação. ou ambos.

A sensação clara é que sair do túnel está ficando cada vez mais remoto. “A situação dele é estranha”, admitiu Stefano Pioli após o empate muito decepcionante de segunda-feira com o Salernitana, que atrasou a corrida pela Liga dos Campeões, “porque no ano passado ele teve muito menos desempenho nos treinos, mas no jogo ele teve um desempenho melhor. Agora é o contrário . Temos que procurá-lo.” Mais.Verdade: Se Leão conseguir, Milan funciona. A nova tática certamente não o ajuda: antes jogava mais aberto e tinha mais espaço, agora com o 3-4-2-1 era obrigado a se movimentar no trânsito. Geograficamente está mais perto da baliza, sim, mas a verdade é que está fora da zona de conforto da linha lateral. Além disso, os oponentes agora o conhecem.

Resumindo: o técnico defende a gema. Ele repete que “a questão do contrato não tem nada a ver com isso”. Vai, mas com certeza não ajuda. Mais do que um problema físico, Liao é o foco. A mesma evidência foi fornecida por Bioli, se é verdade que Rafa se mostra bem. A verdade é que há meses se fala mais no acordo que expira em junho de 2024 do que no campo. Muitas pessoas envolvidas, muitas vozes a serem ouvidas. Agente Mendez, Advogado Dimvola, Padre Antonio: O grupo de conselheiros é tão grande, que no final a confusão só aumenta. Seria bom para o menino ficar no Milan, porque em outros lugares – como a Premier League – seria difícil encontrar clubes dispostos a esperar por ele tanto quanto o Milan espera por ele. No entanto, ele deve merecer essa confiança, como o salário do melhor jogador reivindica. Indo longe, ele definitivamente encontraria alguém disposto a dar a ele. Mas seria mesmo a melhor opção? Veja Donnarumma: ele não cresce mais no PSG. READ Morel será jogador do Napoli? Resposta de Bidol