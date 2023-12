Futebol: classificação FIFA. Os líderes da Argentina, Portugal e Espanha estão em ascensão

A Itália mantém-se no nono lugar, enquanto a Croácia perde 4 lugares e fecha as dez primeiras posições Zurique (Suíça) (Italpress) – Os campeões mundiais também mantiveram a liderança na classificação da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), Portugal e Espanha mantiveram as suas posições , e a Itália manteve-se no nono lugar, enquanto a Croácia se aproxima agora dos dez primeiros, depois de cair quatro posições. Este é o último ranking de seleções emitido pela FIFA. A Argentina, liderada por Lionel Messi, manteve a liderança com 1.861 pontos, à frente dos campeões mundiais França e Brasil.

Inglaterra e Bélgica mantiveram o quarto e o quinto lugares, enquanto Portugal subiu dois lugares e passou do oitavo para o sexto lugar com 1.739 pontos. A Holanda continua na sétima posição, mas a Espanha também está lá para subir e subir ao oitavo lugar (+2 face ao mês anterior), deixando para trás a Itália de Luciano Spalletti, que perdeu alguns pontos devido à derrota para a Inglaterra. e manter sua posição. Nono às 17h17.Um forte colapso para a Croácia, que perdeu 4 posições e caiu do sexto para o décimo lugar. Afinal, Modric e seus companheiros vêm de derrotas consecutivas nas eliminatórias para a Euro 2024 e correm sério risco de não irem para a Alemanha. O próximo ranking da FIFA será publicado em 30 de novembro. 1. Argentina 1.861,29 pontos (-) 2. França 1.853,11 pontos (-) 3. Brasil 1.812,2 pontos (-) 4. Inglaterra 1.807,88 pontos (-) 5. Bélgica 1.793,71 pontos (-) 6. Portugal 1.739,83 pontos (+2) 7 Holanda 1.739,26 pontos (-) 8. Espanha 1.725,97 pontos (+2) 9. Itália 1.717,81 pontos (-) 10. Croácia 1.711, 88 pontos (-4)