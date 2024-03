Semifinais de Indian Wells, acompanhe a transmissão ao vivo

É a noite mais esperada. Pecador Alcaraz Eles competem nas semifinais em Mestres de Indian Wells 1000, Depois de um ano. Em jogo está o último e segundo lugar no Ranking de tenistas profissionais. O espanhol venceu na temporada passada e agora Jannik procura a vingança que também lhe permitirá ultrapassá-lo no ranking mundial.

20h58

Sinner, dezesseis vitórias consecutivas em 2024

Sinner tem uma sequência aberta de 19 vitórias consecutivas, e chegará à 16ª colocação em 2024. Sua última derrota foi em novembro de 2023, com Djokovic, na última rodada da final, em Turim.

20h41

O outro Paul Medvedev nas semifinais em Indian Wells

Depois de Siner e Alcaraz, a outra semifinal será disputada em Indian Wells entre o americano Tommy Paul e o russo Daniil Medvedev.

20h26

Siner Alcaraz primeiro desafio de 2019

Veja como os dois tenistas mudaram ao longo do tempo desde aquela partida em Viena, em abril de 2019: Leia o artigo completo.

20h05

A jornada do Alcaraz até às meias-finais

Carlos Alcaraz Ele desistiu de apenas um set até o momento, na estreia contra Matteo Arnaldi no tie-break. Depois, uma jornada crescente. Parece que os problemas ficaram para trás para o espanhol.

Rodada 1: Tchau

Segunda rodada: Alcaraz – Arnaldi 6-7, 6-0, 6-1

Terceira rodada: Alcaraz-Auger-Aliassime 6-2, 6-3

Quarta rodada: Alcaraz – Marozzan 6-3, 6-3

Quinta rodada: Alcaraz-Zverev 6-3, 6-1

19h56

Enquanto isso, em campo, Berrettini contra Atmani em Phoenix

Esperando pelo Sinner, ele está em campo Beretini Às quartas de final do torneio ATP Challenger 125 em Phoenix. Acompanhe o desafio ao vivo

19h45

Sinner vs. Alcaraz: todos os números do desafio

Aqui estão as estatísticas do desafio (imagem do site do ATP Tour)

19h24

A viagem de Sinner às semifinais em Indian Wells

Um caminho claro para kafir Que até agora nem deixaram grupo para os adversários. O único que lhe causou problemas foi ele Ben Shelton, O que levou ao tiebreak no primeiro set.

Rodada 1: Tchau

Segunda rodada: Sinner-Kokkinakis 6-3, 6-0

Terceira rodada: Sinner Struff 6-3, 6-4

Rodadas de 16: Sinner-Shelton 7-6, 6-1

Quartas de final: Siner-Lehica 6-3, 6-3

19h13

Sinner-Alcaraz, precedente diz 4-3 para Jannik

Aqui está o equilíbrio dos desafios entre o italiano e o espanhol.

19:00

Siner Alcaraz, a que horas começa o desafio?

O desafio deverá começar às 21h30, horário italiano, enquanto em Indian Wells será à 1h30.

Tribunal 1 – Indian Wells