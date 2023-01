Jackson Martinez: Trocou o futebol pela música, agora voltou e já está gravando

Durante anos, ele foi um dos atacantes mais comentados no mercado europeu de transferências e autor de uma série de gols pelo Porto. O Milan o queria, mas acabou no Atlético de Madrid e de lá para o exílio de ouro na China. Lesões e alguns vícios o atrasaram e, em 2020, ele se aposentou para começar do zero como cantor religioso, pronto para uma nova vida em Sign of Faith. Mas agora, aos 36 anos, aqui está minha decisão de voltar a calçar os sapatos. Jackson Martinez, a ex-promessa colombiana que nunca floresceu totalmente, está de volta ao campo com o Independiente Medellín, time com o qual cresceu quando criança. Ele está atualmente em julgamento, devido a uma inatividade prolongada e às dúvidas do clube sobre seu patrimônio. Os primeiros sinais são um alívio, apesar do hiato de mais de dois anos. Nestes dias, Martinez estreou com dois gols em um amistoso. Os fãs obcecados por ele estão clamando para comprá-lo e agora uma contratação para o Independiente parece tão próxima.

curador

–

Nascido no mesmo dia de Ibrahimović (3 de outubro), mas cinco anos depois (em 1986), Martínez é natural de Quibdó, um dos lugares mais úmidos do planeta. Quando criança, ele sonhava em se tornar um jogador de basquete. Ele também joga beisebol e vôlei. Mas, no final, a paixão pelo futebol (esporte praticado por seu pai Orlando) vence tudo. Tanto que o pequeno Jackson usa as cabeças de boneca de suas irmãs como balões. Ele brilha no Independiente Medellín, e em 2009 assina com os coreanos no Ulsan Hyundai. O negócio pulou para o último minuto e ele foi parar no México, nos Jaguares, onde foi contratado por três anos. Enquanto isso, o Porto deve substituir Hulk (que foi para o Zenit por cerca de cinquenta milhões) e contar com este desconhecido jovem de 26 anos para assumir o legado do peso-pesado brasileiro. Jogada inteligente. Entre 2012 e 2015, Martinez se impôs com gols, marcando 92 gols e terminando como artilheiro do Campeonato Português por três vezes consecutivas. Atacante físico e extravagante em quadra aberta, não é de estranhar que ele seja apelidado de “Cha, Cha, Cha” (como uma dança latino-americana) para enfatizar sua mobilidade na frente de ataque, e está no livro de grandes nomes da Europa . Foi adquirido pelo Milan, no verão de 2015 foi para o Atlético de Madrid por 40 milhões de euros, mas em seis meses o atacante da seleção colombiana ficou desapontado (apenas três gols na La Liga) e em janeiro de 2016 deixou a Espanha pelo dinheiro da China. Ele assinou um contrato no valor de 12,5 milhões por ano. A experiência com o Guangzhou de Scolari é um tanto decepcionante. Joga pouco, marca menos (quatro gols em dois anos) e tem lesões e dores no tornozelo que o impedem de dormir à noite. Em 2018 regressou a Portugal por empréstimo ao Portimonense. Ele tem a opção de voltar ao Independiente, mas em 2020, após consulta com a esposa (e psicóloga) Tatiana, ele se aposenta do futebol.