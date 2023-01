Olimpia Milano está localizado em Monte Carlo

Enfrentar a partida com o espírito errado: quem marcar mais, jogou contra mongeSignifica derrota quase certa. De qualquer forma, a bola passou bem no meio-campo ofensivo, e rendeu três pontos especiais nos primeiros 20 minutos (9/17 nos dois primeiros quartos). bons sinais de Desown Thomas, que terminou o seu jogo a dois dígitos, somando pontos, mas apesar do ataque ofensivo ter feito bons jogos para os milanistas, a avaliação geral só pode ser negativa, dada a péssima defesa que efectuou. No quarto período, destaque para mais um colapso ofensivo, já que os milaneses voltaram a mostrar as suas dificuldades e faltaram energia. Décima quinta derrota na temporada euroliga.

Munique-Olympia Milão | o jogo

O jogo começa com três Nicolau Milliseguido de uma cesta Diz. Após dois erros Brandon DavisE Mike James Marca uma falta em uma cesta para fazer 5-3 monge. Até agora Mike Jamesque continua alimentando a retinite em Milão, e se estende a 10-3 em Mônaco. Luwawu-Cabarrot Tente agitarolímpiaafundando 12-5, seguido por um Devon Salão. Luwawu-Cabarrot Marca de três pontos e amplia a sequência para 7 a 0 Olympia de Milão. o dinheiro Pontuações 2 + 1 e retorna monge Em +5 no meio do primeiro quarto, no entanto heinz Pontuações de rebote no ataque. Os dois ataques têm as melhores defesas, Col. monge Que novamente se estende a +6 graças a outro jogo de três pontos, desta vez okubo. O primeiro quarto termina em 29-22. Abre o segundo quarto com uma vantagem de três pontos Desown Thomasseguido de uma cesta Lloyd. Até agora Thomas celebrarolímpia, que ocorreu em 31-27. Depois de uma cesta de okuboE Desown Thomas Ele também marca um triplo, e mantém umEA7. okubo Faça um jogo de 4 pontos e reinicie monge 9 pontos a mais, o que é três vezes a resposta barão. Em meados do segundo trimestre Luwawu-Cabarrot Pontuação tripla -4, que ele sempre responde de três okubo. Brandon Davis Pontuação tripla 52-48. Mike James Ele marca uma cesta louca, seguida de uma enterrada com uma falta Ouattara: monge +8. A primeira metade termina em 57-50.

O terceiro trimestre abre com um triplo John Brownrepresentando Mônaco +10, uma bomba foi detonada Nicolau Milli. Luwawu-Cabarrot Marque o trio que trazolímpia Em -6, seguido de 64-60 novamente apoiado pelos franceses. Em meados do terceiro quarto heinz do quadro de transporteEA7 Emporio Armani Milão em -3, enquanto mais tarde Desown Thomas Pontuações -1. Luwawu-Cabarrot Afeta a partida aos 70, porém Salão Donta Com uma jogada de três pontos, ele trouxe seu time de volta para +3. a monge Defina a parte 10-2 e volte para +8. O terceiro quarto termina em 80-74. O quarto período começa com um triplo Dizseguido de uma cesta Metrô Longo. a monge Marque um hat-trick +12 com Jordan Lloydenquanto oolímpia No ataque, ele agora está lutando desesperadamente para encontrar a cesta. No meio do quarto período millie Pontuação tripla 92-81, enquanto Salão repete oolímpia sob o defeito de dois dígitos. a monge Ele reagiu e, em parte, acabou de vez com o jogo: em Montecarlo, o placar final foi de 101 a 88.

Munique – Olympia (29-22, 57-50, 80-74, 101-88)

