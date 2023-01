Crnigoj finalmente de Salernitana – Sport

Salernitana fala esloveno. será no domingo crenegog A quarta contratação da Bersagliera na sessão do mercado de transferências de inverno. E o meio-campista será oficializado hoje pelo Clube dos Granadeiros, após a correria que chegou no final da manhã de ontem. o s de sanctis Ele ultrapassou os atrasos e superou a resistência do Veneza, inicialmente preso a um empréstimo com obrigação de compra no final da temporada. Fórmula modificada completa com fumaça branca: Crnigoj se mudará para Salernitana temporariamente por seis meses com cerca de € 400.000 de compensação, com o clube da Campânia ostentando um direito de reembolso de € 1,4 milhão para ingressar no esloveno até 2026. O meio-campista chegou ontem à cidade e poderia já estar na escalação de lichia. Outra solução para nicholas, Disposto a abraçar um meio-campista capaz de se desvencilhar tanto na terceira quanto na quarta linha, com muita fisicalidade e ritmo como o meia ‘caixa a caixa’ tão insistentemente exigido pelo de sanctis No mercado. Irá liberar o acesso ao Crnigoj mamilos Pronto para abraçar novamente castores a Perugia que propõe um contrato de três anos ao ex-Crotone, enquanto ele estiver lá Castanhos O interesse de Parma e Ascoli continuou, enquanto os bianconeri esperavam que o cipriota parasse de pensar antes de voltar ao ataque. Os olhos também estão no ataque, departamento em que, porém, há um impasse.

Salernitana continua a trabalhar para Haris Seferovich Mesmo que a negociação seja difícil. O atacante suíço quer deixar o Galatasaray após a primeira parte da temporada com apenas 15 partidas e nenhum gol marcado. O diretor esportivo De Sanctis considera isso um impulso Perfeito, mas há muitos obstáculos a serem superados. A começar pela onerosa fórmula de empréstimo (€ 500 mil) e o compromisso de compra de € 3 milhões que os turcos devem pagar ao Benfica e que os portugueses também exigem caso Seferović se mude para Salernitana. Sem esquecer a pesada contratação de mais de 2 milhões de euros, que levaria granadas a pedir a colaboração dos dois clubes para agradar o internacional suíço. O caminho está a tornar-se mais difícil, enquanto ds De Sanctis procura outras opções. Real Madrid ofereceu Mariano por empréstimo diaz, O atacante espanhol nasceu em 1993 e participou de apenas 4 partidas no Campeonato Espanhol.

Uma solução de prestígio, mas que No entanto, a gestão das granadas também não esquenta graças à nada excelente condição física do canterano dos blancos. continuamos pensando Dovbek Dnipro, enquanto Spartak Moscou nega possibilidade de despedida Nicholson. Jenk chuta alto para onuacho, a favor da anexação dos alemães do Eintracht Frankfurt. Também contatos diretos para um segundo atacante: ele pode deixar o Spezia Cor verde , Com os ligurianos se despedindo da Escola de Roma, eles pedem em troca bonazoli, Também cobiçado por Lazio, Fiorentina e Cremonese, mas não Ervolino se agarra.

A troca com as Águias Negras e Brancas foi congelada em um instante de antecedência Ferrer Bothem . Para lane, a solução sempre permanece estável Zorthea A Atalanta está aberta a um empréstimo e parece pronta para reduzir a demanda inicial de € 1 milhão, enquanto na Argentina disputa Ignacio. costa, Turma de 2000 do Club Atlético Platense. Na defesa apontamos para uma saída radovanovic, Enquanto vende apenas novo (preferencial é Bruna) Uma janela pode ser reaberta Collie. mau Enquanto isso, ele está de férias na França em busca de uma solução. O mercado também afeta as categorias de base: a chegada da Primavera do atacante Ricciardo é oficial legnante, Nascido em 2004. Retirado de Pádua após uma longa passagem pela Lazio.

(Eu serei.)