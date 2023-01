Pedullà – Inter, Kimpembe muito popular: conexões de verão, mas agora…

O zagueiro do Paris Saint-Germain acabou caindo nos olhos do clube nerazzurri, mas não é o único: Alfredo Pedulla está avaliando o futuro da defesa do Inter.

Grandes manobras planejadas para a defesa do Inter. Não apenas Skriniar que não vai te deixar em paz nem no mês de janeiro, Mas outras questões ocupam o centro do palco no Nerazzurri. Por esse motivo, são muitos os nomes junto com o verão que se aproxima. Alfredo Pedulla, com seu site, faz um balanço da situação, acrescentando um nome à lista: Presnell Kimpembe.

Inter, Kimpembe e mais: todos os nomes da defesa – No site da Pedullà lemos: “Os Nerazzurri L.Inter Ele terá que realizar várias operações defensivas à luz do verão. Skriniar emitido, destino Paris Saint-GermainA partir de julho próximo, exceto por reviravoltas emocionantes. de frig Devido e não decidido. Imaturo Ele pode ser substituído, mas um acordo deve ser feito com a Lazio. E assim, na defesa, temos que nos mover. Ele disse menor (no momento sem conexão) f Scalvini (um complexo processo de avaliação), a luz foi acesa Presnell KimpembeNasceu em 1995 e terminou em 2024 no Paris Saint-Germain. Canhoto que cresceu no clube parisiense, agora Kimpembe (que também teve outras ofertas nesta sessão do mercado de transferências) sente-se pronto para uma nova experiência. O Inter gosta muito, um perfil promovido, se não acontecer nada entre agora e 31 de janeiro, a situação seguirá no próximo verão.

26 de janeiro – 00:17

© Reprodução Reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.” READ Zanin escolheu 12 menores de 18 anos no torneio de Wevza