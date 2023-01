MotoGP e Gino Borsoy: ‘Tenho de aprender a conduzir Martin e Zarco’

Team Prima Pramac confirmou seus pilotos para 2023, ou seja Jorge Martinho E Johann Zarco. O novo rosto dentro da caixa será um rosto Gino Borsoy, novo gerente de equipe. O antigo piloto da classe 125 (três pódios na sua carreira) vai trazer para a sua experiência de gestão que começou em 2003 com a equipa Global Racing e continua desde 2006 ao lado de Aspar Martinez. Será a sua estreia no MotoGP: “Estou muito feliz por trabalhar com estes dois pilotos. Martin foi um dos meus pilotos na Moto3, lutamos com Zarco quando estávamos na 125Tivemos algumas corridas difíceis. Éramos rivais e agora estamos no mesmo time. Devo aprender a lidar com os dois – disse ele durante uma apresentação da nova pintura no Sky Studios. Para mim, este é um grande desafio pessoal, quero muito trabalhar, e o objetivo é pelo menos ser confirmado como o melhor time indie E se possível, chegue antes dos outros.