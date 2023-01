Exclusivo Minnesota – Do lado de fora da Lazio Milan, Ana Acomando: “Tonali é o rosto do símbolo da derrota. Sem Mignan, Ibra, Casey e Romagnoli…”

MilanNews.it

Horace estou me acomodandolateral do DAZN durante a Lazio do Milan, concedeu uma entrevista exclusiva aos microfones do MilanNews.it focada em alguns episódios e comentários relevantes ocorridos durante a estrondosa queda dos rossoneri ontem no Olímpico.

O Milan está em crise total.

“Vou ter cuidado com as críticas. É obviamente um momento complicado, é também obviamente o pior momento dos últimos dois anos e meio, mas é precisamente por isso que não se pode pensar que agora tudo deva ser destruído. Obviamente alguma coisa não está funcionando. Na minha opinião, a verdadeira questão é outra: o Milan é o único time, entre os 20 da Série A, que joga com os mesmos jogadores do ano passado. proprietário. Isso deve fazer você pensar.”

No momento da substituição, Pioli lembrou a Giroud que o Milan estava perdendo…

“Pioli disse a Giroud para se apressar, mas apenas porque queria tentar ganhar a partida de volta. Foi tranquilo entre os dois.”

Tonali, ao final da partida, estava com os olhos marejados. Depois de vê-lo de perto, como você se sentiu?

“O rosto de Tonali é o símbolo da derrota de ontem e do momento que não muda. De um jogador e de uma equipa que deu tudo o que podia mas não vive um grande momento hoje. O seu rosto testemunha mais uma vez o apego à camisola.”

Que tipo de dicas Pioli repetidamente deu ontem?

“As indicações foram principalmente de natureza tática. Ele se dirigiu aos meio-campistas, mas também ao Dest, dizendo-lhe para ficar longe. Depois, ele tentou animar o time.”

Está claro do lado de fora quanto pesa a ausência de Minnan e o desequilíbrio da equipe?

“Não há dúvida de que a presença ou ausência de Maignan faz a diferença no mundo, mas ele está afastado há meses e o declínio do Milan começou há duas semanas. A verdade é que em relação ao ano passado há muitos jogadores ausentes que fizeram o diferença tanto no jogo quanto nos treinos. Casos representam ausências do Heavy como Ibra, Kessi, Romagnoli. Com eles também, mantive um alto nível durante os treinos. Hoje jogam sempre com os mesmos jogadores do ano passado, poucos votos, e é normal que de qualquer maneira, apesar do último treinamento, estou esperando até enfaixar minha cabeça.”

O que o Milan precisa para recomeçar?

“Na minha opinião, precisamos olhar um para o outro, dizer um ao outro o que está errado e o que é necessário. Isso se aplica a Pioli e à equipe, mas também ao clube.”