Os portugueses eram esperados em Turim

Depois de reaberto o julgamento ganha o julgamento e a pena é multada em 15 pontos, lá Juventus Ele se prepara para enfrentar um segundo julgamento importante, que se refere a itens salariais. A Juventus FC vai ser chamada a responder a acordos assinados entre dirigentes e jogadores, no período da pandemia provocada pela Covid-19, sobre cartões não federais e não depositados que, se reconhecidos como tal, estejam em incumprimento.Artigo 31 da Lei da Justiça Desportiva, que se refere a infrações em gestão e assuntos econômicos e regula, em particular, acordos com jogadores.

Juventus e Ronaldo em poucas semanas na Itália: aqui está a decisão dele

No que diz respeito à manobra salarial, é ainda de realçar a existência do chamado “cartão Ronaldo”. Acordo por escrito para diferir parte do salário entre Juventus E um cristão ronaldo. O cartão que segundo muitos vai doer mais a preto e branco mas pode acabar por ser um mero desperdício de papel pois não vai ter assinatura de ronaldo Mas só Fábio Parachi. O próprio português, que até agora tem mantido distância de tudo, chegará a Itália nas próximas semanas para depor e ser interrogado pelo Ministério Público sobre a investigação do Prisma. Como mencionei gratuitamenteE CR7 Ele terá que confirmar que não assinou nenhuma papelada para a questão salarial.