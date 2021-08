Nenhuma medalha para a Itália. 6 Martina Fidanza em Alumínio – O Sport

O penúltimo dia do Campeonato Sub-23 de 2021 e do Campeonato Europeu Júnior de Circuito, que será realizado em Apeldoorn, Holanda. Sem medalhas hoje para atletas País bonito que ele teve que encaixar no lugar.

Foi melhor do que as fileiras italianas Martina Fidanza qualquer classificação sesta nell’Omnium menor de 23 anos Em que a portuguesa Maria Martins fez seu nome. No mesmo teste masculino Tommaso Ninsini Ele terminou em oitavo lugar, na prova de que valia o ouro para o dinamarquês Matthias Malmberg.

No pequeno keirin, onde a marca russa admirou Nikita Kalashnik na competição masculina e Alina Lysenko na competição feminina, Daniel Napolitano ficou em oitavo lugar, Rebecca Pachettini nono e Alicia Bacalini dízimos. nono lugar para Valentina Basiliko Na corrida por pontos que sorriu ao estilo russo Alina Ivanchenko, Enquanto Mateo Labo Bozevic Ele terminou em décimo quinto na mesma especialidade. Ouro, neste caso, para os tchecos Milan Kadlec.

No teste de velocidade sub-23 masculino Matteo Bianchi Ele terminou em 16º na competição, que foi vencida por outro russo, Mikhail Yakovlev. O feriado russo acabou em 500 m feminino com menos de 23 anos Com o selo colocado por Yana Tyshcenko. de volta para casa na Itália, Giada Capobianci Alcance o décimo segundo lugar.

