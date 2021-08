“Besteira sobre Caio Jorge. Serie A aprende com Mancini”

O agente da FIFA, Sabatino Durante, falou na CMIT TV. Dos novos contratos da Juventus ao regresso da Liga Italiana: as suas palavras

Sabatino DuranteAgente FIFA, fale com TV CMIT Para falar sobre os principais assuntos da atualidade. desde de volta liga no mercado Inter NS Juventus: Aqui estão suas palavras. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Dentro – “Sinto muito desespero, mas digo que quando o Papa morre, ele faz outro. Um grande jogador que fez um torneio extraordinário como Lukaku saiu, mas com um ataque com Dzeko e Lautaro, com um terceiro atacante a caminho , O Inter terá um bom desempenho. “

Cayo George – “Me dá risada quando leio umas bobagens sobre Caio Jorge. Cada vez que um brasileiro chega à Itália, parece que o Neymar chega. Neymar ganha um a cada 60 anos. Os executivos italianos são irracionais. A Juventus cobre a folha extra da sociedade para o jogador à espera de ser descoberto. O Caio Jorge tem qualidades, mas tem que mostrar. Mas eu li tudo sobre ele, até voltamos a falar do Neymar … ”.

liga – “O campeonato está finalmente de volta com a torcida no estádio, e esta é a melhor notícia. As equipes não são produtivas, somos uma liga ruim: esperamos que aprendam alguma coisa com o técnico Mancini.”

Locatelli – “Ele subiu o nível do meio-campo que era o segundo nível. Com Ronaldo cobrindo 90% do orçamento, eles tiveram que comprar os diferentes Rabiot e Ramsey, em troca de uma transferência gratuita. Locatelli tem qualidade, ele marca alguns gols, ele definitivamente levanta a barra, mas não sei se teria sido o suficiente. “