“Este Milan é o meu mais forte, estamos lá para o Scudetto”

Milão – Com menos um, então também será o torneio de Milão, que será disputado na segunda-feira, primeiro dia, contra a Sampdoria fora de casa (20h45). Bioli Se preparando pela primeira vez, e na coletiva de imprensa, confessa: “ Este é o Milan mais forte para mim Achei jogadores adultos muito perceptivos. Os jovens, principalmente Tonali e Leo, são mais fortes. Estamos perdendo algo porque Zlatan está fora, Casey está machucado e Bennacer precisa se recuperar dos problemas deste verão. Mas somos uma equipe forte. Se combinarmos humildade e ambição, podemos nos sair bem. As Sete Irmãs estão muito próximas, ainda haverá muito equilíbrio, mas temos que tentar vencer todas as partidas e Tente ser um campeão na Liga dos Campeões “

Estacas no mercado da Sampdoria

“Ele tem que ser o próprio treinador do Milan. Mesmo em jogos difíceis, ele terá que manter sua identidade e também sua filosofia de jogo. O mercado não acabou, vamos ver quem vai chegar. Somos uma equipe forte, cuja consciência cresceu por estarmos em campo. Palavras devem se transformar em ações. Estou otimista e sei que estou treinando uma equipe forte. Não estamos procurando um meio-campista semelhante, Estamos tentando melhorar o time Isso pode ser feito em qualquer departamento. Se houver oportunidade de melhorar o time estaremos prontos, mas já temos bons jogadores que podem nos agradar e jogar o que perdemos no passado, principalmente com times mais fechados. lá Sampdoria? Ele se defende bem, tem uma bela identidade e tem qualidades diante de Candreva, Gabbiadini, Quagliarella e Damsgaard. É um começo complexo e difícil: estamos bem e queremos começar bem. ”

Campeonato de corrida

“É muito difícil dizer quem é o favorito para o scudetto. Sete times podem vencer e acho que há mais equilíbrio ou pelo menos muito equilíbrio, só o Inter conseguiu escapar também porque foi eliminado a Liga dos Campeões em dezembro. Quem ganha é sempre o candidato. Ele perdeu jogadores fortes, mas pegou jogadores importantes. É forte ai Juventus somos fortes, Napoli, Lazio, Atalanta“

Jiro e Ibra

“Jerrod é um ótimo profissionalÉ uma pessoa de nível e profundidade, é um jogador que sabe fazer bem as equipas e sabe jogar melhor. Se encaixa bem e trará muita experiência. Fizemos amistosos de alto nível e fomos capazes de construir bem a nossa estrutura de jogo. Oliver Ele sabe jogar bem em pares ou com um meio-campista atacante atrás dele. Ele é um profissional sério. Ibrahimovic? Ele está melhor, embora ainda não tenha trabalhado com a equipe. A próxima semana será importante para ele e se for como todos esperamos com a pausa, estará de volta ao grupo. O Ibra será sempre o nosso líder técnico e carismático e um jogador fundamental para a equipa. Ele mal pode esperar para treinar com seus companheiros. “