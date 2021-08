Ainda há problemas com a recepção. Boletins azuis – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

21:32 A OA Sport agradece por ter continuado connosco a emoção deste jogo e deseja-lhe uma boa continuação do dia.

21:30 Vitória para a gestão normal da Itália, que continua seu caminho sem problemas. Amanhã é a data de defrontar a Eslováquia, depois chega a vez da Croácia, com quem jogaremos em primeiro lugar no grupo. Uma vitória também para os outros grandes jogadores: houve alguma dificuldade para a Holanda deixar um grupo para a Romênia, tudo fácil para a Sérvia, que venceu a Bélgica por 3-0.

25-19 Egono fecha com críticas!

24-19 Ace de Bagyinka, desistimos um pouco mentalmente.

24-18 ainda é a primeira metade da porta.

24-17 primeira metade da porta que elimina o primeiro ponto de jogo.

24-16 Hasan na parede Sila, que não se deixa enganar por Baginka.

23-16 O serviço Petrini vem.

23-15 Murone di Fahr su Kiss.

22-15 A alucinação de De Gennaro aumenta, então Igono pensa em atacar.

21-15 Ace em Turok.

21-14 Fuja da piada de Alicia.

21-13 Oro encanta a segunda intenção.

20-13 Invasão aérea de Petrini.

Uma piada de 20-12 saiu.

19-12 primeira metade de Gyimes, havia Chirichella na parede.

19-11 Outra viagem para Elena, seu pedigree louco.

18-11 Ganhamos a troca mais longa e bonita da partida graças a Pietrini, que voltou a campo.

17-11 Chirichella invade a parede perfeitamente.

16-11 Sparacchia fora de Sila, que se encontrou com a bola.

O ataque de saco de 16-10 vem desta vez.

15-10 Felizmente nada perigoso para Alicia, ela pode retomar o jogo.

10-15 Kiss Orro pega seu rosto inteiro, e Alessia permanece no chão para o golpe.

9-15 belo ataque de Silla no meio da parede.

14-8 Petrini também cai de nove metros, Gennari entra em seu lugar.

A linha 14-7 Turok é lançada.

13-7 A série termina no serviço de Orro aqui.

Bola petrina de 13-6 mm.

12-6 MIAAAAA! Um dos ataques mais devastadores de todos os tempos, Egonu encontra um buraco no meio da parede e puxa um lado alucinógeno.

11-6 Outra falta de ataque, desta vez de Case.

10-6 Falta de Turok no ataque, estamos de volta para fazer uma atuação muito boa na parede e na defesa.

Erro de formação de 9-6 segundos para a partida húngara.

8-6 Outra parede, desta vez de Fahr no Kiss.

7-6 Murone di Pietrini em Gyimes.

6-6 Petrini continua a quebrar os pontos no ataque.

5-6 Passe pelo meio da parede Torok novamente.

5-5 Excelente rápido de Chirichella, recepção enciclopédica de De Gennaro.

4-5 Ás de Bab.

4-4 paralelo profundo com Turok.

4-3 Sylla agüentou bem na recepção esta noite, então Miriam bem com a mão esquerda para corrigir a bola perto da rede.

Erro 3-3 de nove metros também para Paula.

3-2 A linha Baginka sai.

2-2 Nãããão! Infelizmente, Chirichella não foi capaz de invadir Grid, Egonu encontrou um ataque brutal.

2-1 O desastre dos húngaros em reconstrução.

1-1 Ataque invencível de Egonu.

0-1 começa com uma falha do saque de Petrini, a bola saiu com um fio de cabelo.

20:58 Agora haverá seis minutos de descanso antes do terceiro set.

25-15 Silas fecha com excelente treino!

24-15 Desta vez, o serviço de Petrini escapou.

24-14 Ice de Elena, que viaja com 64% de antecedência!

23-14 Outra sobreposição, Petrini corre bem.

22-14 Milagre em defesa da conquista do pé de De Gennaro.

22-13 Uau! Fantastic Seven de Fehr, Sarah tem uma velocidade de ombro insana.

21-13 Christina está errada desta vez.

21-12 Ace de Chirichella, nesses primeiros dois dias de competição, o serviço funcionou sempre na perfeição.

20-12 A piada de Pecaric não passa.

19-12 é um excelente paralelo com Nemeth.

19-11 Invasão da Rede Magyar, vamos voar para +8

18-11 Orro no teto de parede do Kiss.

17-11 Finalmente um belo chute poderoso de Sylla que encontra um canto na 5ª posição.

Vitória diagonal por 16-11 da própria Szakmary.

16-10 O ataque de Zachmari não passa.

Mais 15-10 lob de Sylla, que só passa esta noite com os tiros esperados.

14-10 treinado por Nemeth do segundo lugar.

14-9 lob esquerdo para Scylla.

13-9 Paralelo desenvolvido por Szakmary. Mas uma salva de palmas para Monica de Gennaro que arrancou duas bolas adoráveis.

13-8 linha de saco não passa.

12-8 Elena tenta forçar o chute, mas a bola simplesmente sai.

12-7 Egonu Entre as pedras, Paola não é vista em tão boa forma há algum tempo. 100,2 km / h!

11-7 tubo De Zackmarie.

11-6 Excelente gráfico Orro, que é um conjunto perfeito para Egonu.

10-6 Mostre a Elena Petrini, seu pedigree de ataque assustador!

9-6 Stampatona de Orro em Szucs!

8-6 Outro chute inútil de Pietrini passa facilmente por cima da parede.

7-6 A linha Silla não passa.

7-5 Murone de Sylla em Vezsenyi.

6-5 O serviço Egonu termina aqui.

6-4 novamente ace para Paola, que encontrou uma pequena diferença desta vez.

5-4 infestação líquida de Vezsenyi.

4-4 terceiro ás na partida para Igono!

3-4 Petrini recebe primeiro e depois ataca num cocô, Elena está em grande forma!

2-4 Ace de Baginka em Scylla.

2-3 lindas diagonais de Szakmary, ligeiramente paralelas à nossa parede.

2-2 Egonu encontra uma diagonal assustadoramente estreita: 99,2 km / h!

1-2 Mani-out de Szakmary, alguma confusão nessa troca é nossa.

1-1 ainda leva sella wall, muitas dificuldades para ela esta noite.

1-0 Começamos novamente com a linha Pietrini em paralelo.

25-16 Egonu fecha com seu próprio rolo!

24-16 Sur Nemeth em Silla.

24-15 serviço Szucs não passa. Nove pontos de ajuste para nós.

23-15 O Catar venceu do quarto lugar para Nemeth.

14-23 mamãe! Petrini plantando um prego a três metros de altura!

22-14 Ele tenta empurrar Loeb Nemeth, mas a bola sai.

14-14 Desta vez, Cristina está errada.

21-13 Chirichella Ace, Manual Float!

20-13 Fehr reaparece no ataque.

19-12 Mão destruída de Igono, tocamos todas as bolas na parede.

18-12 Invasão da rede Petrini, lamentável porque a nossa defesa ia bem.

18-11 Paralelo ao temível Egono da segunda linha, essas são as fotos dele!

17-11 A série de serviços Egonu termina aqui.

17-10 Excelente serviço vencedor da Paola!

16-10 ás do ego!

15-10 Ótimo ritmo de Chirichella, bom Orro para manter todos os atacantes aquecidos.

14-10 Brava Paula, a energia de bola perfeita para o Euro.

13-10 treinamento Szakmary de quatro lugares.

13-9 desastre Bagyinka que fecha a bola diretamente na rede.

9-12 fora do serviço Petrini.

12-8 Egonu lob, Paola é boa em consertar uma bola imprecisa.

11-8 parede de um Bagyinka em Pietrini, nossa parede não é muito clara nesta troca.

11-7 Falta grave cometida por Egonu No ataque, Paula se viu levemente embaixo da bola.

11-6 Brava Oro, este gráfico com uma sobreposição de índice sempre funcionando, Petrini pode fazer o que quiser sem uma parede.

10-6 Infelizmente minha mão não encontrou a parede de Pieterini, mas nosso sistema de defesa de parede funciona perfeitamente.

10-5 Brava Petrini para vencer por contraste aéreo.

9-5 Vencedor do tubo de Szakmary.

9-4 Bem na defesa Paola, então Pietrini pensa em um ataque impenetrável. Ótimo começo para o azul, tempo limite para a Hungria.

8-4 erro de treinamento para a Hungria.

7-4 A parede assustadora de Petrini em Vizzini.

6-4 O relatório Szakmary é publicado.

5-4 piada Egonu não passa.

5-3 invasão líquida de Vezsenyi.

3-4 A série termina aqui a serviço de Fehr.

4-2 Crazy Wall de Paola Egonu em Szakmary.

Falta 3-2 do meio para Pekarek.

2-2 Boa defesa de Orro, depois um excelente remate de Egonu.

1-2 Excelente Seven of Fehr.

0-2 Jogos do Dia do Gelo.

0-1 primeiro ponto foi marcado por Zachmari.

19:58 A Itália responde com: Orro, Egonu, Chirchella, Fahr, Pietrini, Sylla e De Gennaro.

19h57 Questo il sestetto dell’Ungheria: Vezsenyi, Bagyinka, Szakmary, Toth, Gyimes, Szucs e Pekarik.

19:55 É hora dos hinos nacionais!

19:53 O time acabou de terminar a fase de aquecimento.

19:50 No momento, a Croácia lidera o Grupo C com 3 vitórias em 3, o adversário direto da Itália será Santarelli, em primeiro lugar.

19:47 A Hungria já disputou duas partidas: na primeira venceu a Eslováquia por 3-1 e na segunda perdeu para a Suíça por 3-2.

19:44 Os Blues começaram bem a sua aventura continental ao vencer a Bielo-Rússia por 3-0 e fizeram um bom jogo, sem exagerar.

19:41 Estamos entrando no coração da fase de grupos, nenhum grande nome errado até agora, a Itália não pode ficar para trás.

19:38 Boa tarde e bem-vindos ao AO VIVO da Itália x Hungria, partida válida pelo segundo dia do Campeonato Europeu de Voleibol de 2021.

Caros amigos da OA Sport, Boa noite e bem-vindos ao LIVE LIVE da Itália e Hungria, um jogo válido pelo segundo dia do Campeonato Europeu Feminino de Voleibol 2021. A revisão continental está lentamente ganhando vida e a trajetória da equipe nacional de Mazanti continua sem problemas, com a meta fixada no pódio.

Depois de uma boa estreia contra a Bielorrússia (3-0), Sylla e seus companheiros procuram a dobradinha contra a Hungria, que venceu por 3 a 0 na primeira jornada sobre a Suíça, dando um grande passo rumo à qualificação para as oitavas de final. Lembramos que as quatro primeiras equipes de cada grupo chegarão às oitavas de final e será importante para a Itália terminar o Grupo C na liderança para evitar duplas difíceis. No jogo contra a Bielorrússia teve uma boa seleção nacional, o Mazanti fez uma importante mudança, rebaixando desde o início Malinov No assento, euro Ele assumiu seu lugar e fez uma de suas melhores atuações com a camisa azul. A Hungria é uma equipa que não conta os VIPs, estamos a falar de uma formação à mão em grande escala, será importante vencer rapidamente, evitando assim o desperdício de energia desnecessário, o que é sempre necessário num torneio tão longo.

OA Sport traz para você ao vivo da Itália e da Hungria, partida válida pelo segundo dia do Campeonato Europeu Feminino de Voleibol de 2021, notícias em tempo real, minuto a minuto, ponto a ponto, para que você não perca nada, a partida vai começar às 20:00! A partida será transmitida ao vivo pela Rai3.

