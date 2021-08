Orientação em MTB, Bronze Dallavalle na República Tcheca

E Luca Dallaval, que está sempre na República Tcheca, está de volta na moda: o segundo lugar

A medalha de bronze para Luca Dallavalle após uma corrida longa e muito difícil vencida pelo Campeão do Mundo de Sprint Kristonf Bojjar (Ok Gerska Novi Bor).

Ressaltou-se que as terras checas são compatíveis com o atleta do Val de Sol que no Leste Europeu sempre consegue se expressar com níveis de excelência.

Excelente atuação de Antonio Mariani, 10º, e Piero Tora, 15º, também muito bom. Teste difícil para a nova entrada, sub-23 permanece, Maurizio Castellas que terminou o Perseverance em 2 horas e 40 minutos e 32 minutos.

Dia ruim para Fabiano Bettiga que viu a interrupção ser interrompida logo após o terceiro ponto da corrida devido a um galho.

Um ponto positivo é que precisávamos reiniciar a mecânica de corrida após o intervalo pós-Copa do Mundo. Agora apostamos no Campeonato da Europa em outubro, em Portugal.

Luca Dallaval volta ao grande na República Tcheca: 2º lugar

Luca Dallaval fez uma recuperação impressionante a nível internacional e fê-lo com um segundo lugar na República Tcheca no meio.

O azul tem um desempenho excelente e uma diferença de apenas 34 polegadas no final de um teste apertado e intenso que durou cerca de uma hora para o vencedor Vojtěch Ludvík (TJ Stadion Nový Bor 58:48).

Décimo lugar para o último trentino da corrida, Fabiano Pettiga, muito feliz com a atuação que repetiu à tarde no Sprint válido pelo Campeonato Tcheco, e terminou em nono.

Infelizmente, neste Sprint, Dallavalle não pôde ser classificado devido a um problema com Sicard que não pontuou nas pistas azuis.

Erivo Middle

1 Vojtěch Ludvík TJ Stadion Nový Bor 58:48

2 Luca Dallavalle Seleção italiana de MTBO +00: 34

3 Vojtěch Stránský Sportcentrum Jičín +01: 10

…

10 Seleção italiana de MTBO Fabiano Bettiga +05: 37

…

19 Piero Tora a 11 minutos: 34 polegadas

