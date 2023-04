“Um importante sinal de confiança” – OA Sport

Nova missão para Gabriele Gravina. O presidente da Federação Italiana de Futebol é nomeado hoje Vice-presidente da UEFA, A organização suprema do futebol europeu. A declaração veio hoje de Alexandre Severin Em sua entrevista coletiva de reeleição.

Gravina ingressou na União das Associações Europeias de Futebol (nome completo UEFA) emabril de 2021, quando venceu 53 de 55 jogos e resultou no maior número de votos da história da Confederação. A galesa Laura McCallister, ex-futebolista que já desempenhou papéis importantes na UEFA no futebol feminino, também foi nomeada. Os dois terão lugares O português Fernando Gomez, que se tornará vice-presidente da FIFA, e o húngaro Sándor Csányi.

Gabriele Gravina recebeu a notícia assim: “Agradeço ao Ceferin e aos meus colegas da UEFA por esta posição de prestígio que é um importante sinal de confiança, tanto a nível pessoal como da federação. Nos últimos anos, tanto na Comissão Executiva como nas Comissões, temos trabalhado incansavelmente, com muita seriedade e um espírito de cooperação para o desenvolvimento do futebol europeu. , trabalhando em equipe e abordando questões muito complexas. Continuaremos a fazê-lo com a mesma paixão e abnegação para enfrentar os grandes desafios que temos pela frente para o futebol continental.”

Também presidente da Federação Italiana de Treinadores de Futebol Renzo Oliveri Ele quis comentar sobre a eleição:Não é apenas uma homenagem pessoal de prestígio, mas uma nova abertura de crédito em nível político para o futebol italiano. Muitas felicidades para Gravina e o novo Conselho Consultivo da UEFA em um momento particularmente difícil“.

Foto: La Presse

