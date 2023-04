“Vou processar para recuperar o título de F1 de 2008 quando estava na Ferrari” – Corriere.it

para Equipe Editorial de Esportes

O ex-piloto brasileiro anunciou sua intenção de entrar com uma ação legal depois que Ecclestone admitiu que estava errado em não cancelar o GP de Cingapura porque sabia que o resultado era resultado de uma conspiração da Renault.

A história é antiga. Mas declarações recentes o trouxeram de volta à superfície. O ex-piloto da Ferrari, Felipe Massa, está pronto para processar a FIA para reivindicar o Campeonato Mundial de Pilotos de 2008 que perdeu para Lewis Hamilton. O brasileiro foi levado a se aventurar no tribunal por declarações recentes do ex-patrono do circo Bernie Ecclestone, que admitiu não ter aplicado o regulamento e estava errado em não revogá-lo. Grande Prêmio de Cingapura de 2008. nesta corrida Nelcinio Pique Ele voluntariamente causou um acidente para trazer um safety car para a pista para permitir que seu parceiro na época na Renault, Fernando Alonso para vencer a corrida. O safety car puniu a corrida de Massa, que acabou terminando em 13º, enquanto seu principal rival pelo título (e então campeão mundial de fato) Hamilton terminou em terceiro.

Em entrevista ao Motorsport.com, Massa Ele disse que queria apelar “não pelo dinheiro, mas pela justiça”. «Disseram-me que não podia recorrer depois de ter sido declarado herói, mesmo que se provasse que era roubo. Na época, os advogados da Ferrari me falaram sobre essa regra. Então é lógico que eu acredite nessa posição. Mas depois de 15 anos, sinto que o dono da F1 (Ecclestone) descobriu isso em 2008, com o chefe da FIA (Max Mosley Aí ele morreu por suicídio em 2021), e nada fizeram para não manchar o nome da Fórmula 1. É muito triste saber que o resultado dessa corrida teve que ser anulado e que eu teria levado o título. No final, quem mais perdeu com esse placar fui eu. A solução correta é cancelar o resultado dessa corrida. É a única justiça que pode ser feita em um caso como este. Já vimos outras situações semelhantes acontecerem no esporte, por exemplo Lance Armstrong, que revelou estar usando drogas e perdeu todos os títulos. Qual é a diferença?”.