Inter, d’Ambrosio: Vamos jogar contra o Benfica, sonho com a final da Liga dos Campeões

O campeonato acabou e o Napoli não pode ser parado. paraInterPor isso, além da Copa da Itália, chama-se Grande Sonho Liga dos Campeões. Ele falou sobre a jornada dos nerazzurri, que enfrentarão os portugueses do Benfica nas quartas de final do torneio. Danilo D’Ambrosioque falou no palco por ocasião do “Prêmio Amigo da Criança”: “Temos que ser realistas – disse o zagueiro homenageado no evento – O sorteio da Liga dos Campeões não correu mal. Há outras equipas que têm mais do que nós, com o Benfica em vez de Nós jogamos como iguais. Auto sonho final? você pode chegar lá. Quando você joga com esta camisa, você sempre tenta chegar o mais alto possível. O sonho é que, finalmente, Mas há uma diferença entre sonhos e objetivos. Para alcançar seus objetivos, você tem que trabalhar duro e é isso que temos que fazer nessas partidas.”