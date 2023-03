Transmissão ao vivo Barcelona-Roma Women 5-1: assista à transmissão ao vivo da partida

Barcelona (Espanha) – no Camp Nou Barcelona feminino para geraldez receber uma visita de mulher cigana para esponja Em jogo válido pela segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia Liga dos Campeões. No jogo de ida no Olímpico, os blaugrana venceram por 1 a 0 por pouco, graças a um gol dele colimado aos 34 minutos. O pontapé de saída é às 18h45. O árbitro alemão levanta o desafio Hussein.

20h15

70′ – A meio da segunda parte, a Roma resistiu

Muitas mudanças para o Barcelona que não dá sinais de abrandar, a Roma que se mantém firme e tenta ganhar terreno e tempo.

20:08

63′ – Primeiro cartão amarelo de Oshola

O dono do quarto gol catalão, Oshoala, leva o primeiro cartão amarelo da partida porque interrompeu o replay amarelo-rubro do primeiro tempo com os bandidos.

20:03

58′ – Gol da Roma! Sertorini!

Fantástico diagonal da ponta de Sertorini, que encontra o escanteio e assina 1-5 para a Roma!

19h58

53′ – Manita Barcelona! Roma oprimida

Chega também o quinto golo do Barcelona! O terceiro no quase golo de Guijarro, que rematou à baliza para o Manita Blue! Roma foi destruída.

19h55

50′ – Roma tenta recorrer à posse de bola

O segundo homem no final da parte é enorme para a Roma nas cordas, que recorre à posse de bola para respirar e pensar no que deve fazer.

19h50

46′ – Pronto para o segundo tempo e Azulgrana Poker!

Nem dá tempo de voltar a campo, o Barcelona vai levar 4 a 0! Bonmat só precisa de uma bola de Oshoala para acertar o alvo no pôquer Azulgrana!

19h35

O primeiro tempo terminou com o Barcelona vencendo a Roma por 3 a 0

As duas equipas receberam no balneário e a Roma desferiu o golpe psicológico ao terceiro golo em plena recuperação. O Barcelona está injogável: dois gols de Rolfo e um gol do Lyon.

19h33

48′ – Trio do Barcelona!

No final do período de recuperação, chega ao terceiro golo do Barcelona! Um drible envolvente, levando Rolfo a empurrar para os dois passos sem gols para um duplo e triplo catalão!

19h30

45′ – La Ola nas arquibancadas do Camp Nou

As arquibancadas agora estavam em grande festa no final do primeiro tempo, com Ola comemorando a clara superioridade do Barcelona sobre a indefesa Roma.

19h25

40′ – Regresso já é impossível, temos de reduzir o défice

As equipes amarela e vermelha tentaram, mas esta noite o Barcelona realmente parece estar em outra categoria: é praticamente impossível pensar em uma reviravolta, e teremos que limitar o déficit para sair de cabeça erguida de qualquer maneira.

19h18

33′ – O bis do Barcelona!

Um final maravilhoso da imobilidade de Lyon, que oferece um conto indescritível de César! Roma perde por 2 a 0!

19h15

30′ – O domínio catalão continua, mas os Giallorossi não desistem

Apesar da frustração que atingiu uma fase da primeira parte que evidencia todas as diferenças entre as duas equipas, a Roma manteve-se no bom caminho, sofrendo golos, mas muitas vezes atrapalhando as ações do Barcelona.

19:10

25′ – Monólogo do Barcelona, ​​Roma faz o que pode

Azulgrana é o mestre do jogo e sob pressão constante, Roma que não pode fazer nada além de cerrar fileiras e retomar o jogo o mais rápido possível.

19:05

20′ – Roma tenta revidar, mas revela-se

Agora a Roma não tem alternativas e tenta generosamente seguir em frente, procurando profundidade para Giacinti, mas ao mesmo tempo se expondo aos contra-ataques mortais dos catalães.

18h56

11′ – Barcelona à frente!

Barcelona abre com RolfoQuem depois de bater e bater encontra um remate para os catalães 1-0!

18h55

10′- Sinais de Roma

Depois de um início um tanto agitado, as primeiras manobras de ataque das meninas Spogna: Sertorini chutou na direção do saque de Giugliano, que por sua vez também inspirou o ataque profundo de Giacinte, que o goleiro Panos antecipou.

18h50

5′ – Lançamento Azulgrana

Barcelona está fora imediatamente, Hansen é muito ativo, que imediatamente testa os reflexos de César,

18h45

1′ – Vá para Barcelona-Roma!

Árbitro Hussein apita a partir das 10h em Roma a favor do Barcelona!

18h42

Ovação para Andressa e Lozada

Na entrada de campo das equipes, houve aplausos da torcida azulgrana para a ex-namorada Andressa e principalmente para Losada. Barcelona é inesquecível.

18h35

O aquecimento está completo e a largada está se aproximando

As equipes terminaram o aquecimento em campo e foram para os vestiários se preparar para entrar em campo.

18h30

Há também o presidente Ludovica Mantovani

Também presente nas arquibancadas do Nou Campo, com muito orgulho, está a representante do movimento, Ludovica Mantovani, Chefe da Seção Feminina da FIGC.

18h25

Barcelona é forte em números

Além das boas intenções que movem os Giallorossi, um retorno do ponto de vista estatístico será realmente difícil: em toda a temporada disputada até agora, o Barcelona perdeu apenas uma partida, com o Bayern, na fase de grupos da Liga dos Campeões . Então, apenas as vitórias foram disputadas em todas as outras partidas.

18h20

Equipes em campo para aquecimento

Enquanto as arquibancadas do estádio Camp Nou vão se enchendo aos poucos, meninas de Roma e Barcelona estão em campo para se aquecer antes da partida. O pontapé de saída está marcado para as 18h45.

18h10

Roma Feminina, Spogna: “Precisa-se de Loucura Inteligente”

discurso artístico amarelo e vermelho Na véspera da segunda etapa do Liga dos Campeões Feminina da UEFA contra o Barcelona. (Consulte Mais informação)

18h

As formações oficiais das mulheres de Barcelona e Roma

Barcelona (4-3-3): Panos. Bronze, Paredes, Leão Mabe, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Oshoala, Paralolo. disponível: Coll, Font, Codina, Jana, Crnogorevic, Torrejon, Geyse, Bruna, Nuria, Engen, Ramirez, Lopez. treinador: Geraldo.

Roma (4-4-2): César. Bartoli, Winninger, Linari, Minami; Sertorini, Giugliano, Losada, Hafey; Giacenti, Andressa Alves. disponível: Merolla, Ohrstrom, Di Guglielmo, Cinotti, Landstrom, Glionna, Selerud, Greggi, Kollmats, Kramzar. treinador: esponja.

Barcelona – Camp Nou