Cristiano Ronaldo das lágrimas de desespero às lágrimas de alegria

Como era de se esperar, Portugal disputou a partida, mas teve dificuldades para criar a sua ameaça na área de Oblac, bem defendida pela fortaleza erguida por Keck. Nos primeiros 45 minutos, os portugueses não conseguiram entrar na baliza defendida pelo guarda-redes do Atlético de Madrid, sobretudo Ronaldo, enquanto Palinha acertou no poste. Após o intervalo, o cenário não se alterou, já que o capitão português voltou a tentar executar um livre desde a entrada, mas o número um esloveno não teve medo de rematar (exercício em que o jogador de 39 anos conseguiu ) para comemorar apenas uma vez em torneios importantes em 60 tentativas). Aos 61 minutos, por outro lado, a Cisco desperdiçou a primeira grande chance de contra-ataque. No final, a Juventus também entrou, mas foi CR7 quem voltou a ser perigoso, mas não conseguiu evitar o prolongamento, pois aos 105 minutos viu um pontapé de grande penalidade defendido por Oblak com a ajuda do poste. Foi a Eslovénia que falhou duas vezes a eliminatória aos 115 minutos, quando Sisko e o avançado do Lugano recuperaram. Então as sanções foram inevitáveis.