Grande Prêmio da Holanda Vasseur: “Não perderemos pontos da McLaren e da Red Bull” – Notícias

Por Valério Baretta

Ferrari está olhando além de Zandvoort

Fórmula 1 retorna das férias de verão e visitará o forte de Max Verstappen Zandvoort O campeão mundial conquistou o primeiro lugar tanto na qualificação quanto na corrida nos últimos três anos. No domingo, a pista holandesa poderá voltar a ser colorida de laranja, mas desta vez graças ao carro McLaren que há vários meses é a nova referência do circo. lá FerrariPor outro lado, ele não parece ter muitas armas no momento e provavelmente começará atrás de Verstappen e McLaren na hierarquia (sem mencionar a Mercedes, que venceu três das últimas quatro corridas). Gerente de equipe Frederico Fasor Ele percebe isso e joga na defesa contra a Holanda.

Palavras de Vasseur

O francês espera o fim de semana em Monza para voltar ao topo do SF-24: “Também temos um bom corte transversal de pistas para nós, com Monza, Baku e Singapura, pistas que se adequam às características do carro. O mais importante é marcar pontos. O objetivo de Spa-Francorchamps não era perder pontos para McLaren e Red Bull, e será o mesmo em Zandvoort. Estou convencido de que as próximas três ou quatro corridas serão muito melhores para nós“.

“Estamos tentando o nosso melhor para conseguir algo e faremos isso o mais rápido possível. Corrigir o salto é um avanço no desempenhoEstas são as palavras de Vasseur sobre as próximas atualizações da Ferrari.

“Acho que Spa é um ótimo exemplo para todos: a Mercedes estava realmente lutando na sexta-feira, mas depois de consertar alguma coisa, você pode se recuperar do P7 para o P1. Insistimos que devemos prestar atenção a cada detalhe“Ele concluiu.”Não é como há dois anos, quando quem terminava em quarto ou sétimo estava um minuto atrás de Verstappen: por exemplo, na Hungria terminamos na mesma posição de um ano atrás, mas estamos a 20 segundos de distância e não a 65 segundos.“.