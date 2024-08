Sinner-Tiafoe no ATP Championships em Cincinnati: Jannik domina a final por 7-6 (7-4); 6-2 e vence outro Masters 1000

A nova obra-prima de Janek

(Marco CalabresiNum torneio do qual ninguém, começando por ele, esperava nada. Yannick Siner Ele criou outra obra-prima. Mais do que uma pequena preparação para o US Open: seis dias antes do início da última rodada do Grand Slam da temporada, o número um do mundo também triunfou em Cincinnati, onde o objetivo era “apenas” ter algumas partidas no currículo. . . Sinner, em sua carreira jovem e excepcional, nunca venceu cinco torneios na mesma temporada: graças a um 7-6, 6-2 em uma hora e 36 minutos sobre a americana Frances Tiafoe, Jannik cruzou a linha de chegada quase metade da temporada. Para jogar (antes de Cincinnati, ele havia triunfado em Melbourne, Rotterdam, Miami e Halle), e sabe-se lá o que mais esperar. Ele ainda não parece 100%, Sinner, mas quando as pernas não estão lá, ocorre uma gestão quase desumana dos momentos-chave das partidas. A diferença com os concorrentes, do segundo para o último lugar, existe neste momento.

Em comparação com Cincinnati 2023, quando Sinner chegou de barriga cheia após a vitória em Toronto, Djokovic perdeu 1.000 pontos, Alcaraz 590: Sinner obteve 990 (terceiro torneio desta categoria, 15º título ATP da carreira). Zverev, o único adversário que poderia tê-lo perturbado, foi eliminado por Jannik nas semifinais após uma batalha de três horas, dando-lhe a certeza de permanecer como número 1 do mundo, mesmo que tenha sido nocauteado no primeiro round em Flushing Meadows. “Foi uma semana muito difícil, principalmente mentalmente – estas foram as primeiras palavras de Sinner após a vitória -. Estávamos cansados ​​da semifinal de ontem, mas nos pontos mais importantes consegui levar a melhor. Esta semana houve altos e baixos, em todos os jogos tive alguns problemas mas as coisas sempre terminaram bem. Agora espero estar pronto para Nova York.”

Porém, Sinner foi o primeiro a ter que anular break points, dois no primeiro game. Depois, três ases na rodada de serviço para liderar por 3-2, em um primeiro set muito rápido, com Yannick sofrendo um terceiro break point no nono game devido a um perigoso erro de forehand, que foi anulado na rodada de serviço. Onde três outros ases se alinharam. No final, aos 6-5, e após uma exaustiva troca de 33 remates, o break point chegou a Sinner, e foi um ponto fixo, mas Jannik não aproveitou ao responder mal com um backhand num segundo. De Tiafoe. Depois de escapar do perigo, o americano lançou um bloqueio na linha de forehand para levar o set ao desempate: a vantagem foi feita em 6 a 4, com grande defesa de Sinner levando a um erro de Tiafoe, a vítima. De uma queda de energia que o levou a errar um backhand também no ponto seguinte.

O apagão que também continuou no início do segundo set com Tiafoe Que aos poucos se distanciou da partida depois de dar tudo no primeiro set. Ele também sentiu certa frustração, pois o “Grande Inimigo” – apelido que o americano também usa no pescoço como um pingente no colar – perdeu o saque no primeiro game e depois também no quinto game, caindo no terceiro break point. Com um forehand na linha. Para tornar a tarefa do americano ainda mais impossível, a deterioração física não o impediu de anular três match points no 5-1 antes de se render no quarto para Athim, que não emitiu o grito de leão que foi visto contra Zverev, mas se limitou a jogando. Levantando os braços para o céu. E com ele S também sorriEamonn Vagnozzi e Darren Cahill, Que curtiram confortavelmente em seu box mais uma maravilha do seu menino de ouro.