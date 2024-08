“A culpa deve ser desclassificada por doping”, Kyrgios sem freios

Jannik Sinner testou positivo em teste antidoping Mas ele é inocente de acordo com a investigação. No entanto, há quem considere culpado o número 1 do mundo do tênis e peça sua demissão. A voz do tenista australiano se destaca Nick Kyrgios, que assume uma posição clara sobre X. “É ridículo, seja acidental ou planejado. Você faz o teste duas vezes e dá positivo para uma substância proibida (um esteróide). Você tem que ficar de fora por dois anos. Seu desempenho foi melhorado” pela substância. “Creme de massagem. Sim, legal…” ele escreveu, contestando a história oficial.

A participação de Kyrgios é o estopim que acendeu um acalorado debate entre aqueles que acusam Sinner e aqueles que o exoneram completamente. “Pelo menos estou limpo”, responde Kyrgios a quem sugere que, em caso de desclassificação, Sinner ainda voltaria contra o australiano, que está afastado dos gramados há algum tempo por problemas físicos.

O australiano responde mais de uma vez a quem destaca a quantidade mínima da substância presente na amostra de Sinner e os efeitos nulos no desempenho do italiano. “Nesta fase, os jogadores que faltam a um teste são punidos mais severamente do que aqueles que usam esteróides. Talvez ele tenha sido testado durante a desintoxicação? testes”, diz Kyrgios. ? “Deveria ser excluído.”

“Por que tiraram os prêmios e pontos de Indian Wells? Ele fez algo errado ou não? Dizem que ele falhou em dois testes. Você realmente acha que o fisioterapeuta passou pomada na ferida? ..”

Kyrgios não é o único tenista a se surpreender com essa história. O canadense Denis Shapovalov escreveu no Twitter: “Não consigo imaginar o que todos os outros jogadores que foram suspensos por materiais contaminados estão sentindo agora. Regras diferentes para jogadores diferentes”.

Lucas Pouille, tenista francês que chegou às semifinais do Aberto da Austrália em 2019, também comentou o caso. “Talvez precisemos parar de ser tratados como idiotas?”, ele escreve em “.