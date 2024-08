Portugal França – Previsão do Campeonato Europeu

Ronaldo ainda está com zero gols neste Campeonato Europeu.

Roberto Martinez parece ter selecionado um grupo forte de jogadores, mas a sensação é que pode ajustar alguma coisa mesmo tendo em conta o esforço ‘extra’ frente à Eslovénia. Ronaldo, que marcou 20 golos neste torneio, chegará à 212ª internacionalização e estará claramente no seu lugar.

Diogo Jota e Francisco Conceição são candidatos para tentar substituir Silva e Rafael Leão, enquanto Vitinha e João Palenha não devem arriscar abrir espaço para outros no meio-campo.

Três jogadores franceses, Rabiot está excluído e perderá a partida.

No entanto, a França terá de lidar com uma ausência significativa no meio-campo dada a ausência de Adrien Rabiot. O jogador da Juventus (ex, para ser mais preciso, porque não tem mais contrato desde 1º de julho) está afastado devido ao segundo cartão amarelo que recebeu contra a Bélgica.

Qualquer pessoa entre Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Youssef Fofana ou Warren Zaire Emery poderia substituir Rabiot dependendo do time escolhido por Deschamps. O único outro possível ausente da seleção francesa é Kingsley Coman, que foi autorizado a se ausentar da seleção nacional devido ao nascimento de um filho.

Contra a Bélgica, a França contou com Marcus Thuram ao lado de Mbappé, mas o atacante do Inter não brilhou e correu o risco de ser substituído por Kolo Mwani.