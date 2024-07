Euromed 2024, Desporto no Mediterrâneo: Portugal escolhe o surf e a vela (olhando para os Jogos Olímpicos de Paris)

Categoria: Leia mais Publicado: 11 de julho de 2024







Eugênio Cerlopini, Lisboa

Você já se perguntou quais são os esportes mais populares para praticar no Mediterrâneo? Na verdade, existem inúmeras destas atividades, mas o surf e a vela definitivamente vêm em primeiro lugar. Tanto é verdade que Portugal os escolheu como porta-estandartes do “tour” Euromed 2024 com base num pressuposto histórico. Durante milhares de anos, o Mediterrâneo foi o berço de civilizações e impérios. Os fenícios, egípcios, gregos, romanos, persas e árabes consideravam-no sua propriedade. Os romanos até o chamavam de “nosso mar”. “Esta é uma visão partilhada por quem pratica inúmeros desportos”, sublinham gentilmente de Lisboa… e aqui está o porquê.





(TurismoItaliaNews) Todos os anos a Euromed convida as administrações postais ribeirinhas do Mediterrâneo a emitirem selos sobre um tema comum, nomeadamente o desporto ali praticado para o ano de 2024. É o mais contrastante, sendo o mar o cenário ideal. Portugal lembra-nos disso, ao selecionar o surf e a vela na classe 470 para os seus dois bilhetes distribuídos a partir de 7 de julho.

“A origem do surf – explica Francisco Pedro Leão de Castro No folheto que acompanha o caso de Lisboa – uma disputa entre os peruanos e os polinésios, ambos afirmando que surgiu há milhares de anos; Na verdade, o surf se originou no Oceano Pacífico e sabemos que já era uma prática comum na sociedade havaiana há cerca de 1.000 anos. No entanto, a notícia do que era então uma prática estranha só chegou ao Ocidente em 1779, através das memórias do Tenente James King, que acompanhou o famoso Capitão James Cook numa viagem à descoberta de novas terras. Porém, tivemos que esperar até o início do século XX para que este esporte se tornasse popular em todo o mundo. Em Portugal, os primeiros indícios da sua prática datam de 1920, em Leça da Palmeira, mas na década de 1940 o surf tornou-se popular na Praia de Carcavelos, onde foi fundado o primeiro clube de surf. Na década de 1960 surge o primeiro grande nome da modalidade: Pedro Martins de Lima, o homem ainda considerado o “pai” do surf português. No entanto, a Federação Portuguesa de Surf só foi criada em 1989, com a primeira competição portuguesa com prémio em dinheiro em 1991.

“Hoje o surf é praticado em todo o Mediterrâneo, do Líbano ao sul de Espanha, e claro nas costas oeste e sul de Portugal, que, embora localizado no Oceano Atlântico, é fortemente influenciado pelo Mar Mediterrâneo, o que significa boas ondas e bom surf.” Bom tempo quase todo o ano – acrescenta Francisco Pedro León de Castro – A ondulação predominante vem de noroeste e por isso, a costa oeste é a preferida dos surfistas, mas no sul, a costa algarvia também está repleta de famosos. locais, da Praia do Tonil à Ilha de Tavira A prática do surf é muito difundida em Portugal, tanto entre os entusiastas amadores como entre os profissionais que a ela dedicam a vida em competições do circuito nacional e internacional realizadas em localidades de surf portuguesas.” As excepcionais condições de surf de Portugal atraem surfistas de todo o mundo, que não podem deixar de se maravilhar com a onda gigante de Garrett McNamara na Nazaré. Em 2013, atingiu quase 30 metros de comprimento, o que lhe valeu um lugar no Livro Guinness dos Recordes Mundiais.

Já a classe 470 de vela é uma modalidade olímpica que deve seu nome ao comprimento do barco, de 470 cm, e é disputada tanto em regatas masculinas quanto femininas. É barco oficial em competições de vela desde 1969 e tornou-se classe olímpica nos Jogos de Montreal em 1976. “A classe 470 está desenhada para acomodar dois tripulantes e é rápida e muito sensível aos movimentos dos velejadores – confirma Francisco Pedro León de Castro – Além disso, foi a primeira vela olímpica com participação feminina Nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, Portugal conta com quatro representantes nestas modalidades: Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot no surf, e Carolina João e Diogo Costa na categoria 470 vela. De certa forma, a emissão deste selo felicita a sua participação nos Jogos Olímpicos.