Cristiano Ronaldo Juventus animado: feliz por estar de volta ao trabalho

Vá em direção ao início da nova temporada, a quarta em camisas pretas e brancas Cristiano Ronaldo . Depois de regressar a Turim nos últimos dias, o avançado português continua os seus preparativos de verão para estar pronto para os primeiros jogos oficiais. “ Feliz por estar de volta ao trabalho “, escreveu CR7 no Instagram Poste uma foto dele Filmando durante o treinamento da manhã de quarta-feira em Continassa , com os bianconeri ocupados se preparando para a partida do Monza no sábado, válida pela Copa Berlusconi. Olhar focado e a bola perto dos pés, Cristiano Ronaldo prova que está a pensar Apenas para os eventos da área e não para o futuro O português, lembre-se, tem um contrato que expira em junho de 2022 com a Juventus, mas por enquanto, o foco está todo em campo.

Uma nova temporada e mais responsabilidade para Cristiano Ronaldo com Max Allegri Quem tem um papel em mente Cada vez mais como capitão dos portugueses na sua equipa Juventus . E o próprio treinador da Juventus revelou publicamente numa conferência de imprensa: “Cristiano é um grande campeão, excepcional e inteligente. Falei com ele e disse-lhe que foi um ano importante e estou feliz por o voltar a reencontrar.” Ele tem mais responsabilidades do que há três anos , quando havia uma equipe muito experiente. Hoje além de mostrar suas qualidades, Espero coisas dele também em termos de responsabilidades como homem como ele é. ” Palavras de Allegri. O que começa com certeza: “Onde vai jogar o CR7? Tenho certeza que ele vai marcar, Então veremos em que posição ele vai começar ”, disse o treinador da Juventus.

Barcelona – Juventus: Gamper Cup sem torcedores

Um dos amistosos mais luxuosos do verão do futebol não abrirá as portas do estádio para os torcedores. A Gamper Cup entre Barcelona e Juventus marcada para 8 de agosto no Camp Nou acontecerá a portas fechadas. E não 20% da audiência de acordo com o programa inicial. A transformação está relacionada a novas restrições – que não permitem o retorno do público aos estandes – estipulado pelo Ministério da Saúde da Catalunha devido a Muitos novos casos de COVID-19 na região. Não se pode excluir que, nesta fase, o jogo será transferido do Camp Nou para o estádio Joan Cruyff, sede das seleções jovens do Blaugrana, de forma a reduzir os custos de organização do evento.