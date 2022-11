Como trabalham e equipes qualificadas

As 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2022 foram divididas em 8 grupos de 4 seleções: Espanha e Alemanha se enfrentarão já na primeira fase. Grupo difícil para Brasil e França.

o Copa do Mundo O Qatar é histórico porque será o primeiro a competir no outono em vez do verão, mas também porque será o último a competir com esta fórmula: 32 equipes no início Dividido em 8 grupos. Em cada grupo estão incluídas 4 formações que se enfrentarão em três partidas: os dois primeiros de cada grupo passam para a segunda fase.

Por outro lado, a partir de 2026, haverá 48 Nacionais na Copa do Mundo. Com esta fórmula, todas as cópias foram realizadas a partir da França de 98 em diante. A Itália não existe. A Europa tem treze membros nacionais, América do Sul quatro, menos que o normal, dois a menos que 2014. Seis equipes da Ásia, incluindo a Austrália, que jogam pela AFC.

32 seleções classificadas para a Copa do Mundo no Catar

França Os campeões mundiais no Catar defendem o título conquistado na Rússia em 2018. Todas as outras seleções também já estão participando dos campeões mundiais, com exceção da Itália. Em campo estão Argentina, Brasil, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Uruguai. As outras seleções europeias são: Croácia, finalista há quatro anos, Portugal, Holanda, Dinamarca, Sérvia, Suíça, Bélgica, País de Gales, Polônia.

para a América do Sul Há também o Equador, que corria o risco de ser desclassificado após uma investigação da FIFA que a absolveu. Há cinco seleções africanas: Senegal, Camarões, Gana, Marrocos e Tunísia. O país anfitrião do Catar lidera o grupo asiático, que inclui, como de costume, Japão e Coreia do Sul, além de Irã, Arábia Saudita e Austrália. Os Estados Unidos, México, Costa Rica e Canadá são as equipes centrais da América do Norte.

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

França

Croácia

Alemanha

Inglaterra

Holandês

Bélgica

Portugal

suíço

Espanha

Polônia

País de Gales

Sérvia

Dinamarca

Senegal

Camarões

Gana

Marrocos

Tunísia

Estado unido

México

Canadá

Costa Rica

Catar

Japão

Irã

Austrália

Reino Arábia Saudita

Coreia do Sul

As 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo do Catar estão divididas em oito grupos. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. Os outros saíram. O grupo mais interessante é o Brasil, que terá de enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões. Enquanto Espanha e Alemanha já vão disputar a fase de grupos. A França enfrentará a Dinamarca.