“Ainda não estou no nível que desejo, preciso organizar um fim de semana linear” – OA Sport

Carlos Sainz Avalia a situação no início da temporada e, principalmente, na primeira degustação Ferrari. O espanhol, após provas entre Toro Rosso, McLaren e Renault, chegou a Maranello com muita vontade de ir bem e ir mais longe no conhecimento do meio ambiente e do carro.

Nas duas primeiras corridas ele o viu crescer. Depois da oitava colocação na estreia do Grande Prêmio do Bahrein, na verdade, o madrilenho passou para o quinto lugar em Imola, substituindo seu colega Charles Leclerc. “Uma melhoria que vejo de forma positiva – Explica para o site oficial da F1 – Durante o inverno, minha meta era crescer e trabalhar duro. Passei muito tempo na fábrica em Maranello e estou sempre em contato próximo com os técnicos. Em qualquer caso Ainda estou tão longe do Carlos que quero, e a equipa sabe disso … ”.

O espanhol dá mais detalhes sobre o seu desempenho com o novo monolugar vermelho. “Não estou no topo ainda, no entanto Na verdade, mostrou flashes importantes, como as eliminatórias de Sakhir. Em Ímola no molhado, gravei bons tempos e me sentindo bem, então, por enquanto, tenho alguns flashes disponíveis. Tenho que trabalhar para que aumente e com a experiência vou ficar mais forte. “

Carlos Sainz explica como o Plataforma Não está longe “ No Grande Prêmio da Emilia-Romagna, eu realmente terminei alguns segundos do terceiro lugar, depois de ter caminhado na gravilha saí por volta de 10. Sinto-me perto desse objetivo, tenho que ser bom em conseguir uma boa posição durante as eliminatórias. “

O novo piloto da Ferrari conclui com um desejo para o seu futuro: “ Eu preciso montar um fim de semana inteiro, especialmente quando o carro está respondendo bem. Já no Grande Prémio de Portugal, no ano passado também dei algumas voltas e espero que me dê sorte. ”

