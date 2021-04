Carlos Sainz envia uma mensagem clara para Leclerc

Carlos Sainz Retire as garras. Motorista espanhol Ele perdeu o duplo confronto No início da temporada com um companheiro Ferrari Charles Leclerc: no os dois mares O ibérico foi oitavo a sexto em Mônaco. para Imola Ele ficou em quinto lugar, em comparação com o quarto lugar de seu companheiro de equipe. Além disso, o piloto do principado sempre teve melhor desempenho mesmo nas eliminatórias oficiais.

Mas eu Sainz, O A diferença de Leclerc não é rebuscadaMais corretamente:Não há curva onde Leclerc Ele era mais rápido que euO problema é conseguir dez curvas rápidas na mesma volta – Explicação The-Race.com – Quando posso ir rápido em todos os ângulos na mesma volta Eu poderia estar lá com o cronômetro Charles. ele é Apenas uma questão de tempo Estou encorajado pelos dados e telemetria. “

Sainz espera com certa ansiedade por mim Grande Prêmio de Portimão e Barcelona, Como ele sempre dirigia muito rápido: “Ainda não sei o que esperar do carro quando, por exemplo, sou agressivo no asfalto, e não sei em que ângulo me aproximo da curva e depois me encontro totalmente na próxima linha de aceleração. São detalhes que te fazem perder preciosos décimos“

Em entrevista à Sky, Sainz se apresentou Pontuação muito alta Após seus primeiros meses na Ferrari:Eu direi bem 9. Estou tão feliz com a vida agora, tão feliz com quem sou agora. Sinceramente, sinto-me muito próximo de 100% como parte desta equipe. Eu me sinto em casa, curtindo na Itália, Muito perto de 10. Sinto falta da vitória. A sensação de vitória é 10.

OMNISPORT | 26-04-2021 13:22