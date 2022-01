Inter Lazio e Inzaghi: “Somos os favoritos? Ninguém disse isso em 20 de outubro”

Não foi o melhor do Inter esta temporada, mas Simone Inzaghi está ciente da vitória num jogo decisivo: “Encontrámos uma boa equipa que se deu bem em campo, a vitória do Inter é merecida, agora temos uma final na quarta-feira. No nosso estádio contra a Juventus. Para mim, a Lazio representa muito, não é uma vitória como as outras. Gols dos zagueiros? Estou treinando jogadores importantes, mas devemos continuar assim porque todos os nossos adversários venceram e nada pode dar errado . Parabéns aos jogadores, vendo jogadores como Galliardini e Vidal se expressarem nestes níveis enquanto dão a poucos shows de que estamos no caminho certo, Gagliardini e Vidal foram fundamentais para o Torino esta noite. Dzeko entrou também, eu não tive Sanchez para o primeiro mês e meio, quando ele estava fisicamente estável, tentava me impressionar em todos os treinos. Grande recurso, tenho 4 atacantes muito fortes ”.