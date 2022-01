Australian Open 2022, todos italianos no sorteio de qualificação. 17 Pronta para chegar ao Slam – OA Sport

Com o sorteio do Aberto da Austrália formalizado, vamos conhecer um pouco melhor os 17 representantes do tricolor italiano no palco de Melbourne, que tentarão vencer a parte estreante do Grand Slam que está sendo disputado no hemisfério sul. Para ser substituído em 2021 para os homens: Jogado em Doha, devido às emergências do Covid-19, apenas dois dos nove passaram para o segundo turno, e nenhum chegou ao terceiro turno. Entre as mulheres, Irani e Kochiarito (pela segunda vez) passaram por Dubai.

A ordem seguida não é a ordem do placar, mas a ordem que os jogadores receberam na corrida em 3 de janeiro.

Italianos

Australian Open 2022, sorteio de qualificação. Sorteio Azzurra: Caruso e Cobuli presentes entre os 11 titulares

Federico Gayo

Número 153 do mundo, em 28º lugar. Particularmente ativo em 2021, ele jogou bem na primeira parte do ano, com a segunda rodada culminando no ATP 500 em Barcelona, ​​mas se excluirmos a final no Challenger de Todi e a qualificação para o ATP 250 em San Diego , na segunda parte não se expressa no mesmo nível. Há um alemão de 29 anos de Faenza Tobias Kamke: 1-1 contra o nível Challenger, mas o único jogador rápido foi vencido pelo jogador de 35 anos, 64º colocado no ranking mundial.

Salvatore Caruso

Classificada como a nº 157 do mundo, em 29º lugar. Depois de uma primeira parte muito difícil de 2021 (bem, apenas na Austrália e, até certo ponto, em Monte Carlo), ele recuperou alguma confiança com alguns rivais, mesmo que não possa virar a temporada. Competidor na primeira rodada da Eslovênia Blaze Rolla, familiarizado com o Challenger: Três comparações, o italiano vencendo por 2 a 1, mas foi Rola quem venceu a única partida disputada rapidamente, na China.

Alessandro Giannisi

Nº 185 do mundo. Na verdade, além de qualquer consideração para 2021, ele parece estar imediatamente destinado a encerrar seu julgamento em Melbourne por duas razões. O primeiro está relacionado ao fato de que ele agora joga muito pouco no fast (qualificações do Grand Slam e muitos mais), e o segundo é o contendor, o suíço de 25 anos Mark Andrea Heusler. Curiosamente, este último segue-o na classificação na 186ª posição, mas do seu lado tem uma melhor capacidade de adaptação à velocidade. sem precedentes.

Marco Moroni

No. 197 do mundo. 2021 em claro-escuro para o cidadão de Roma: vitória do Challenger em Milão, final em Como, mas depois desses muitos resultados não foram além das quartas de final. Neste caso, o azul de 23 anos está caçando o índio Ramkumar Ramanthan, que perdeu com ele no Antalya Challenger 2 no início de 2021 no terceiro set de desempate. Ele foi um dos dois a vencer uma partida na campanha totalmente negativa da ‘Austrália’ (em Doha) em 2021. Ele está no centro com três italianos (Caruso e o outro Arnaboldi).

Franco Agamenone

Nº 201 no mundo. Uma história especial (com um esquecimento, esquecido pelo cartório argentino): o bisavô, no final do século 19, partiu para a Argentina em busca de riquezas, Franco fez o caminho inverso. Sempre com passaporte duplo, optou por representar a Itália e em 2021, entre 27 e 28 anos, deu um salto inesperado, subindo quase 500 lugares na classificação com 5 vitórias, 4 Finais ITF (Futuros) e 2 Challenger sucessos em Praga 3 e Kiev. Não há precedentes com os tchecos Fitcopriva.

Thomas Fabiano

Nº 204 do mundo. Depois de quase 2020, o puglia de 32 anos lutou para fazer 2021 o ano para encontrar os golpes que o tornaram famoso nos ltimos dois anos. Alguns flashes nos playoffs em Miami e Monte Carlo, e no final do ano apenas nas semifinais no Challenger em Bari em meio a várias primeiras e segundas rodadas. Vai ser difícil para ele com o brasileiro Thiago Seabot Wild, ainda não foi tratado.

Flavio Cobolli

No. 205 do mundo. É um dos jovens mais interessantes da cena italiana, conseguindo passar do número 886, em março de 2021, às portas das primeiras 200 pessoas aos 19 anos. Filho de Stefano, ele venceu o 2021 ITF Championship e chegou às finais do Challenger duas vezes, mas mesmo sem vencer a última deu por si dando extrema continuidade aos seus resultados. Ele venceu no nível ATP com o americano Marcos Giron em Parma. Em Melbourne ele é contra o australiano Andrew HarrisO que paga quase 200 lugares em comparação com ele.

Lorenzo Giustino

No. 207 do mundo. O jogador de trinta anos veio do Napoli de uma temporada em que havia pouca positividade, tendo conseguido em apenas três ocasiões vencer mais de duas partidas no mesmo torneio e em uma delas recuperar três partidas, nas semifinais. em Bucareste (Challenger). Ele viajou cerca de 150, e agora está fora de 200. Com o adversário no primeiro turno, o australiano Jason Kobler, ostenta 2-1 no passado, mas todos eles estão muito distantes no tempo (2010, 2012, 2014) e de volta ao futuro.

Andrea Pellegrino

Número 218 do mundo. O jogador de 24 anos em Bisgli venceu o primeiro adversário romeno a jogar no TC Garden no ano passado, depois quebrou uma sequência impressionante de derrotas na primeira fase que foi interrompida por duas explosões: finais em Lisboa e Nápoles. Desafio com os franceses Constant Listian Ele se repete na primeira rodada das eliminatórias do Grand Slam pela segunda vez consecutiva: no Aberto dos Estados Unidos, terminou com 7-5, 4-6, 6-0 a favor do Transalpine.

Andrea Arnaboldi

Número 251 do mundo. 2021 terminou com um duro golpe para o Milan, que completou 34 anos, perdendo a final no Challenger em Forli 3 para o russo Pavel Kotov. De resto, pouca é a satisfação de uma vindima ter saído essencialmente onde já estava no final de 2020. Para ele, a comparação é mesmo complicada: os japoneses Taro Daniel Ele já venceu três jogos em 2022 e pode não ter estado melhor do que é hoje. Cinco formadores (3-2 Daniel, dois em 2012, dois em 2013 e um em 2020).

Filippo baldi

369º no mundo, jogue em uma ordem protegida. Com a vela de 26 anos prestes a se apagar (10 de janeiro), ele voltou a campo em junho de 2021 após um longo hiato para uma cirurgia no ombro esquerdo. Desde seu retorno, no entanto, ele não fez nada real, chegando às quartas-de-final em Bari, onde foi impedido de se aposentar contra Andrea Favasori devido a um problema nas costas (agora resolvido). Moldova Radu AlbotNo entanto, é um adversário complexo que deve ser administrado.

Italianos

Australian Open 2022, sorteio de qualificação. Empate para as italianas: a volta de Irani, Trevisan e Bronzetti na largada, e a volta de Elisabetta Cocciareto.

Martina Trevisan

No. 112 do mundo ficou em segundo lugar. Vem do ano de 2021 em que, até Roland Garros, venceu duas partidas. Na final do ano chegou à final aos 125 mil em Karlsruhe, uma vitória da ITF por 80 mil dólares em Valência e outra final a 25 mil dólares no Funchal, Portugal. Apesar disso, ao perder pontos nas quartas-de-final em Roland Garros 2020, ela foi eliminada do top 100. Ela nunca enfrentou a romena. Irina Viticao. Se ele estiver bem, ele pode tentar entrar na loteria.

Sarah Arani

O número 121 do mundo ficou em nono lugar. Em Melbourne, em 2021, ele estava perto do segundo turno, sem sobrar nada contra Su-Wei Hsieh, que voltou furioso de Taipei para os holofotes. Depois disso, a temporada continuou e a tão esperada classificação de dois dígitos não foi finalmente alcançada. Taipei retorna ao destino, porque desta vez nunca foi antes Então Jeong Young, conhecido no mundo ITF com até $ 25.000, mas não registrado no mundo WTA.

Lucia Bronzetti

Classificada como a número 148 no mundo. Entrando no mundo WTA em grande estilo, já mostrando que sabe como sobreviver nas quartas-de-final que alcançou em 2021, ela abriu o ano lutando sem hesitar contra o retorno de Sofia Kenin. francês Amandine Hesse Não é um obstáculo intransponível, aliás, dependendo do tipo de comercial que tem pela frente, ele pode piscar para a qualificação.

Elizabeth Kokarito

Número 156 no mundo. Finalmente veremos Marchigiana em campo, depois de um hiato de Bucareste e no meio, houve uma cirurgia naquele joelho que a atormentou por muito tempo. Eu consegui chegar às semifinais antes em Guadalajara. Melbourne significa para ela Rod Laver Arena 2020 com Angelique Kerber. Este ano ele estreou com os espanhóis Lara Arruabarrena, que ela derrotou nos playoffs em Monterrey, mas, entretanto, desistiu dos 200.

Lucrezia Stephanie

No. 177 do mundo. 2021 de seu forte crescimento, que saltou 200 posições com duas vitórias ITF no valor de $ 25.000 e outros resultados sólidos. Capaz de jogar no nível WTA, ele o fez, terminando o ano vencendo sua primeira partida no circuito principal contra Mandy Minnella Luxembourg em Courmayeur, e não facilitou a vida de Yasmine Paolini. Oponente bielorrusso Olga Govortsova, agora um veterano: o cruzamento não é exatamente uma sorte.

Federica de Sara

No. 203 do mundo. Aos 31 anos, ela viu 2021 como a melhor temporada de sua carreira, o que a levou a jogar no WTA 250 em Gdynia e perto de se classificar para o Aberto dos Estados Unidos, encontrando seu caminho bloqueado por romeno Elena Gabriella Ros que estava jogando bem na época. Para ela, não há precedente com uma adversária que tanto a toca, a britânica Harriet Dart, contra quem ela começa, porém, privada de seus direitos. No entanto, se ele vencer, as chances aumentarão drasticamente.

Foto: LiveMedia / DPPI / Rob Prange – LivePhotoSport.it