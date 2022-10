A Itália pega a França. Mesmo para três passes olímpicos – OA Sport

lá Seleção italiana de futebol sub-21 Conhece seu destino: Al O Ateneu Romano em Bucareste caiu em Sorteio da Classe Europeia em que será jogado Romênia e Geórgia de 21 de junho a 8 de julho de 2023. Em disputa Três passes para jogos.

oItália por Paolo Nicolato foi inserido em Grupo D com Noruega, Suíça e França. oE a Os dois primeiros de cada grupo vai se mudar para Teatro de nocauteonde a piscina de blues cruzará O segundo grupo com a Espanha. Para pegar eu Três passes dedicados ao futebol masculino europeu dentro Olimpíadas de Paris 2024.

lá França, país anfitriãoqualifica automaticamente para jogos, enquanto Inglaterra Ele não pode se classificar, porque a Grã-Bretanha estará presente nas Olimpíadas. o Os três primeiros são classificadosRemoção França e Inglaterravai para jogos Olímpicos. no fim bainha vai jogar Bucareste.

A primeira etapa de Gironi

Fase Um: 21 a 28 de junho

grupo A

Geórgia

Portugal

Bélgica

Holanda

grupo b.

Romênia

Espanha

Ucrânia

Croácia

grupo C

República Checa

Inglaterra

Alemanha

Israel

grupo d

Noruega

suíço

França

Itália

cronograma da segunda etapa

Quartas de final: 1 e 2 de julho

Quartas de final 1: Vencedor Grupo A – Segundo Grupo C

Quartas de final 2: Vencedor Grupo C – Segundo Grupo A

Quartas de final 3: Vencedor Grupo B – Segundo Grupo D

Quartas de final 4: Vencedor Grupo D – Segundo lugar no Grupo B

Semifinais: 5 de julho

Semifinal 1: Vencedor Quartas de final 1 – Vencedor Quartas de final 2

Semifinal 2: Vencedor Quartas de final 3 – Vencedor Quartas de final 4

Final: 8 de julho

Final: Vencedor 1 semifinalista – Vencedor 2 semifinalista

