Corredor iraniano Nazi Rekabi será transferido para prisão de Evin Mondo

A embaixada iraniana em Seul disse que a corredora iraniana Elnaz Rakabi, que participou da competição de escalada asiática em Seul no domingo sem usar lenço na cabeça em solidariedade aos manifestantes pela morte de Mahsa Amini, deixou Seul esta manhã para Teerã com sua equipe.

BBC: ‘Pista esportiva do Irã perdeu em uma corrida sem lenço na cabeça’





A BBC entrou em contato com o Seoul Garden Hotel, onde a equipe iraniana estava hospedada, que deveria deixar o hotel na manhã de ontem para o Irã, embora a equipe deva retornar ao país amanhã.

Elnaz Ragabi, o corredor iraniano que competiu sem véu no domingo na competição de escalada da capital sul-coreana, será levado direto de Seul para a notória prisão de Evin, em Teerã. Isso foi divulgado pelo IranWire, um site para jornalistas da oposição iraniana. De acordo com o IranWire, Reza Zari, chefe da federação de escalada do Irã, enganou a atleta para levá-la do hotel em Seul à embaixada iraniana depois de receber ordens do chefe do Comitê Olímpico do Irã, Mohammad Khosrapaviva. Khosravivafa, que agiu com base em informações da Guarda Revolucionária Iraniana.