Rota do mercado de transporte de Roma reabre | Ele quer sair agora

Mercado de transferências de Roma, a pista da Bundesliga alemã foi reaberta. O meio-campista quer sair agora. Mas há um obstáculo para o Bayern de Munique

Shaka desbotou após a barreira que o Arsenal ergueu para a sua transferência (o principal alvo de Tiago Pinto foi após os sinais de Mourinho), a Roma procura um meio-campista para dar ao Special One da próxima temporada. Caminho que poderia levar a um retorno emocionante para Pjanic com a camisa dos Giallorossi, nessas horas chegou a confirmação, pelo Bild, o mais importante jornal alemão, de que a possibilidade de reabrir o caminho de Bento parecia encerrada. Ate logo.

O seu nome, no início do mercado de transferências, foi várias vezes associado à Roma. Mas então parecia que sua decisão era ficar em Leipzig. Mas o austríaco Sabitzer, agora, quer mudar imediatamente o ar. E não espere que seu contrato com os alemães expire em junho. Uma situação que poderia alertar Roma.

Mercado de transportes de Roma, reabertura da Trilha Sabitzer

O jornal alemão confirma que o Giallorossi ainda está no caminho do jogador de futebol. Embora o principal perigo, nessas negociações, seja o Bayern de Munique: equipe treinada pelo ex-técnico do Sabitzer Nagelsmann, que se transferiu para o campeão alemão no verão e já voltou à Supertaça nesta semana, vencendo o Borussia Dortmund na final.

Negociações O Milan também vê vigilância no monitoramento da situação. Mas parece claro que o clube rossonero, que está perto de fechar a estas horas a favor de Alessandro Florenzi, está atrás.