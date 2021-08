Nas linhas não eléctricas do futebol europeu, nos confins do continente, o (terceiro) troféu que a UEFA sente necessidade há seis anos, a partir de 6 de julho, com as primeiras descobertas remontando a setembro. 2015. Mas até agora. Porém, como todo grande evento, a conferência mescla destinos, histórias, caminhos e sonhos, mas acima de tudo: a vida. De Gibraltar ao Azerbaijão (passando estritamente por Roma), todo o Atlas da Europa abrange – entre outras coisas, nomes incrivelmente fantasiosos e impronunciáveis. E aqui está um striker, nascido em 2001 na Nigéria, assinando o Big Book of Browsing History Statistics. Chama-se Evo Krist Aimee, joga no Mosta (para os curiosos: está em Malta) e será para sempre o melhor marcador da Conference League. Para sua felicidade, Cristo postou no Instagram o vídeo do gol – canto inferior direito cruzado no poste oposto – e comentou a favor de seus 760 seguidores: “Louvado seja Deus Todo-Poderoso”. Infelizmente, então, Mosta foi eliminado pelo Spartak Trnavas, mas a alegria louca de Ememe ainda poderá flutuar na rede.





O clube luxemburguês chama-se Fola Esch, venceu os dois jogos que disputou e é estranho notar que partiu da pré-madrugada da Liga dos Campeões – sim: a verdadeira jornada do Barcelona e do Bayern. O clube de futebol Pristina também chega da Liga dos Campeões, um pequeno time kosovar – não totalmente reconhecido pelas Nações Unidas – formado por congoleses, ganenses, vários albaneses, Nigéria e aparentemente uma torrente de Kosovo. E então, na conferência, há o Rakow de Czestochowa, que representa a infame cidade da Polônia onde o ícone da Madona Negra é mantido. Riga é muito velha, tendo sido fundada apenas dois meses antes da Copa do Mundo de 2014 e rapidamente se tornando a autoridade em passaportes. Recebe jogadores da Croácia, Colômbia, Letônia, Sérvia, Islândia, Brasil (Tal Felipe Bezera Presola), Kosovar, Finlandês, Marroquino, Nigeriano, Congolês, Ucraniano e Francês – Jean-Baptiste Leo, nascido em Lyon e criado em Sochaux. Por falar no Mar Báltico, é preciso lembrar o Fútbol Clubas Vilnius Zalgiris, que tem um estádio com 5.067 lugares e, acima de tudo, depende do que ainda pode oferecer a ex-Lazio Eugenie Onazzi. No entanto, os personagens fictícios proliferam em todos os lugares.

Exemplo? imediatamente. Em Paços de Ferreira, por um lado, Stephen Antunes Eustakyu, nascido em dezembro de 1996 e capaz de jogar por três times em Portugal, depois no México e agora em Pacos, encontrou abrigo. Insatisfeito com esse capricho errático, Eustáquio gostava de vestir as cores do Portugal Sub 21 e, só mais tarde, do Canadá. Da mesma forma, Aberdeen garantiu um filho de 2002, Kieran Ngwenya, nascido na Escócia, filho de pai do Malaui e mãe de Trinidad e Tobago. Então faça uma pausa. De repente, enxames lentos, solenes e silenciosos aparecem por trás da névoa no horizonte: Roma Mourinho, Kane Spurs. Ironicamente, fora do contexto, parece que os alunos da 5ª série passaram um dia na primeira série. Ele pareceu ouvir o barulho da fricção. Mas talvez seja esse o som que a democracia do futebol está fazendo.