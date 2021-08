Mercado: De Pjanic a Isco, o negócio da Liga e Serie A – Sport

Com a compra da Locatelli fechada, a Juventus está tentando entender se pode trazer de volta o PJANIC. O bósnio entendeu que não haverá lugar para ele no Barcelona e está fazendo o possível para cobrir a camisa preta e branca. Ele também está pronto para reduzir seu salário, mas se a Juventus não desistir Ramsey O negócio não vai dar certo. Em vez disso, na Vinovo, eles estão negociando uma venda Dragocin Ao Cagliari, por empréstimo por dois anos. A Sardenha também segue o transporte gratuito Musakio.

Sob o caminho sempre há discurso ronaldo psg, Mas tudo depende da partida final de MBAPPE ‘ em direção ao Real Madrid. Preto e branco vai acabar em vez disso Icardi. Na Espanha eles continuam escrevendo isso ISCO Pode acabar em Milão, mas aqui também está o problema do salário, que é alto demais para os padrões atuais dos rossoneri. A pista é mais realista judicial, pelo qual a administração de Milão sempre quis pagar 10 milhões ao Milan. Florença Enquanto isso, ele está cada vez mais perto, com a Roma discutindo o valor do empréstimo. voltar Bakayoko. Escapou Em vez disso, ele partirá e irá para Turim, que é o que ele também pediu Baku all’Udinese.

No Inter é a extensão do contrato para Lautaro Martinez, pretendo ficar. Mas os campeões italianos continuam em busca de outro atacante, e o nome que ficou mais moderno é o nome Thuram, o “Filho da Arte” francês do Borussia Mönchengladbach. O facto de, apesar do seu tamanho, ser sobretudo um segundo avançado não preocupa o Inter.

Da Calábria, o presidente da Fiorentina, Rocco Commisso, admite que não tem ideias totalmente claras sobre o futuro Vlahovic: Depende das ofertas que ele receberá, até agora ele foi o mais perigoso 60 milhões de ofertas do Atlético de Madrid. Independentemente das negociações para o atacante sérvio, Viola quer garantir uma atuação scamakaE para isso há um discurso permanente com Sassuolo.

em Napoles Manolas Ele insiste em regressar à sua terra natal, o Olympiacos Pireu, mas primeiro os enviados de De Laurentiis têm de encontrar uma alternativa adequada. Enquanto isso, o alvo desaparece Emerson PalmieriO ítalo-brasileiro está prestes a se mudar do Chelsea para o Lyon. Na capital é discurso Pedro, pretende rescindir o contrato de Giallorossi (mas o gerente geral da Trigoria, Tiago Pinto, pede indenização de ‘primos’) e assinar a Lazio, que em poucos dias resolverá o problema do índice de liquidez e também tentará tirar Caligon. para cada Coréia Existe Everton, mas não os números que Lotito está pedindo. Ele quer venezia ao invés Cabral, o atacante do Basileia, mas o pedido de 15 milhões de euros parou a administração do Black Orange “temporariamente”. O mesmo problema para Spezia, que pediu a Dijon para ser o atacante atacante marroquino CHOUIAR O que, mesmo neste caso, custa muito.