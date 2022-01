Portugal e Ucrânia nas meias-finais. Saída da Finlândia e do Cazaquistão – OA Sport

No Campeonato de Futebol de Cinco por Dia da UEFA de 2022, o charme e a tensão dos dois primeiros jogos dos quartos-de-final e, assim, no início A partir da fase eliminatória, foi literalmente igual ao “preço do bilhete”. Portugal, Finlândia, Cazaquistão e Ucrânia deram golos e emoções: vamos ver como correu.

Portugal 3-2 Finlândia

Os campeões e a Europa passam a fase, apesar de serem largamente favoritos, devido à quebra da tampa. No Ziggo Dome em Amsterdã, o jogo é eletrizante. A primeira metade apresenta uma estrela Afonso Jesus: O jogador lusitano marcou dois golos no marcador, o terceiro e o décimo quinto golos, intercalados com o Hosio por 1-1 para o momento, mas deixou claro que os finlandeses estão lá.

Depois vai descansar por 2-1, mas a equipa de Mico Martic no início da segunda parte encontra recursos inesperados. Kytölä para Autio: 2-2 golo.

Os portugueses levam o soco, mas vacilam. Três jogadas de mão em que não está claro quem pode se tornar o novo mestre da partida, Mesmo a “empresa premiada” Eric Miguel Ângelo, com o primeiro no papel de marcador e o segundo no papel de marcador, não inventou um golo de 3-2 em meia hora.

Tudo ainda está aberto. Faltam seiscentos segundos, a Finlândia tenta todos eles, mas A experiência dos lusitanos permite-lhes regressar com o jogo e apurar-se para as meias-finais.

Cazaquistão-Ucrânia 3-5

A surpresa da noite foi assinada pelos ucranianos que posaram os cazaques muito favoritos. Shuturma (goleiro) e seus companheiros se tornaram os autores de um teste épico.

Até a poucos minutos do final, quando os homens de Kaká – em vão – tentaram de tudo para voltar, aliás, ela nunca foi embora.

Grau avançado em defesa e letalidade ofensiva Enviado pela equipe dirigida por Oleksandr Kosenko.

O primeiro tempo terminou 1-0 graças a um autogolo de Shoturma, depois começou a recuperação mortal: Corson 2-0, Zvares para derrubar o trio.

O Cazaquistão voltou à posição vertical, mas não afundou. Douglas Jr. e Orazov reagiram ao jogo por 3 a 2 há pouco mais de dois minutos, mas naquele momento a Ucrânia estava de volta à presidência.

Duas marcas no espaço de vinte e cinco segundos: Razovanov com um gol de 4-2 e acima de tudo Lapid por 5-2 que presta atenção ao jarro na partida. Jogo, Partida e Partida: Os cazaques ficaram com outro resultado inútil de Orazov para determinar o 5-3 final.

Para essas duas equipes, haverá agora as semifinais: marcadas para 4 de fevereiro. Portugal aguarda o vencedor do jogo Espanha-Eslováquia, enquanto a Ucrânia aguarda o vencedor do jogo Rússia-Geórgia.

Foto: Foto de Eoin Noonan – UEFA / UEFA.com