Conte aberto ao Napoli, contatos com ADL: Salário não é obstáculo e já identificou o herdeiro de Osimhen

Antonio Conte Este é o grande golo do Nápoles no período pós-calzone. Ele garante que Valter di Maggio, Diretor da Rádio Kiss Kiss Napoli, durante a transmissão da “Radio Goal”: “Garanto que por um lado o clube Napoli e Antonio Conte estão conversando. Tenho todas as confirmações de que De Laurentiis quer Conte, sim eles estão ouvindo e conversando, eu não disse que Conte viria para Nápoles, porém Garanto a você que De Laurentiis liga para ele, o bajula e o assedia. E Conte adora muito a praça. Ele ama muito os fãs. Ele quer um projeto que o estimule emocionalmente e Nápoles faz seu sangue ferver.

Tenho muito respeito por ele e também amizade. Se Conte vier para o Napoli, ele vem para vencer. Para vencer a liga de conferência, por que o Napoli não vai mais longe neste torneio? O céu está disposto. Ganhar a liga de conferência também é bom, veja a Roma comemorando com Mourinho. Conte ama o Napoli, ama o Napoli e está convencido de que o time está em alto nível, se bem construído. Está carregado.

Desejei-lhe um feliz aniversário na Páscoa, e também pedi para ele falar na rádio, mas ele me disse que neste momento não há nada a dizer, nada a falar, só podemos esperar que a temporada do Napoli seja no seu melhor . A melhor maneira.

Não dê ouvidos a quem diz que Conte não chegará a esta posição, porque esses números que você lê são totais, então você tem que fazer a metade. O salário de Ancelotti será suficiente. E não dê ouvidos a quem diz que Conte só quer campeões, porque isso não é verdade. Conte quer jogadores de futebol funcionais. Por exemplo, se Osimhen for embora, ele quer Lukaku. E Kulusevsky também.”