Programa de qualificação, Sprint Race, transmissão Sky e TV8

Hoje, sábado, 23 de março, será um dia muito agitado para os pilotos do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023.. Na pista Portimão, em PortugalVamos procurar o melhor tempo em qualificaçõesmas também haverá gerenciamento para fazer Corrida de velocidade. Estará em disputa Primeiros pontos neste fim de semana, Nas nove primeiras posições do rankingnuma corrida com exactamente metade do número de voltas de domingo.

Transmissão ao vivo da corrida FP2, qualificação e corrida de MotoGP às 11h10, 11h50 e 16h00

Portanto, este é um desafio interessante e aberto a qualquer desfecho, já que todos os líderes em pista terão de se adaptar a esta mudança histórica no fim de semana do Campeonato do Mundo, que será replicada em todas as provas do calendário da categoria rainha. Francesco Bagnaia e Jorge Martin Eles são mais esperados no deslocamento máximo.

A turnê será transmitida em Portimão, Portugal, no sábado Ao vivo na TV no Sky Sport MotoGP (208) durante todo o programa. Céu Esportes Um (201) Cobrirá tudo, exceto a qualificação da Moto3. Canal grátis TV8 (125 para céu e 8 para digital terrestre) A qualificação para todas as três classes e a Sprint Race de hoje serão transmitidas gratuitamenteenquanto Os referidos treinos gratuitos e sessões de pré-qualificação serão cobertos exclusivamente pelos canais Sky Sport.

Todo o Sábado Lusitano também pode ser acompanhado Transmissão no aplicativo SkyGo (Reservado exclusivamente para assinantes Sky), em Agora uma plataforma paga e gratuita para transmissão na TV8.it. Agricultura biológica desportiva Nós forneceremos a você O texto vive a vida do segundo dia.

Calendário do GP de Portugal de MotoGP de 2024 hoje

Sábado, 23 de março (horário italiano)

09h40-10h10 Moto3, Grande Prémio de Portugal: P2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10h25-10h55 Moto2, Grande Prémio de Portugal: P2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, agora

11h10-11h40 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

11h50-12h05 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: Qualificação 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

12h15-12h30 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: Qualificação 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13h15 MotoE, Grande Prémio de Portugal: Corrida 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13h50 – 14h05 Moto3, Grande Prémio de Portugal: Qualificação 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14h15 – 14h30 Moto3, Grande Prémio de Portugal: Qualificação 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14h45 – 15h00 Moto2, Grande Prémio de Portugal: Qualificação 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

15h10-15h25 Moto2, Grande Prémio de Portugal: Qualificação 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

16h00 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: Sprint Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

17h10 MotoE, Grande Prémio de Portugal: Corrida 2 – TV8 HD, tv8.it, adiado 17h45 Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

GP de Portugal 2024: como acompanhar pela TV e ao vivo

