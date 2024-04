Cartazes antissemitas em Roma, comunidade judaica: “Parem os jogos” – Notícias

Pare os jogos, pare o futebol: assim os torcedores saudáveis ​​se rebelarão e isolarão os partidos que espalham conteúdos antissemitas relacionados ao mundo do futebol pelas esquinas e ruas da cidade. O apelo vem da comunidade judaica de Roma, após outro incidente que causou escândalo na capital. Desta vez, há alguns cartazes que mostram Enrich, o símbolo dos ultras da Lácio, sendo escoltado por Hitler e Mussolini, vestindo pijamas listrados, até o campo de concentração de Auschwitz e vestindo uma camisa cigana. Foi criado por um torcedor dos Giallorossi, apareceu há poucos dias na região de Portonaccio e saiu em todos os jornais. É uma pena, pois traz à mente imagens de Anne Frank com a camisa da Roma, criada há algum tempo por torcedores rivais.

“Basta, são necessárias medidas mais rigorosas”, disse Daniele Massimo Regard, conselheira de memória da comunidade romana. E acrescentou: “Vestir uma camisa ou tomar a iniciativa meia hora antes do jogo são coisas cosméticas que já não bastam – anunciou.“Para microfones de rádio – há anos que existem grupos dentro dos adeptos que se comportam desta forma. O problema não são os próprios torcedores, o problema é a reação: tem que haver uma reação forte.” Daí a sugestão: “Pare o jogo, pare o futebol, pare a diversão. Você verá que o torcedor que nada fez será o primeiro a se rebelar.”

O prefeito Roberto Gualtieri também se dirige às empresas: os cartazes são, segundo o prefeito, “uma pena: não deve haver desdém ou tolerância com o uso de uma ideologia criminosa. .” Há referências a ideologias bárbaras que nada têm a ver com a beleza do esporte.” Giovanni Malago, presidente do CONI, fica sem palavras: “É desarmante – sua suspensão – porque além dos danos à sociedade, alguns indivíduos também causam danos para a equipe que eles apoiam. Condenar certas situações é muito pouco, sinto muito, sinto muito por esses episódios.

A preocupação é crescente, principalmente diante do clássico do próximo sábado, no Estádio Olímpico. Segundo a mídia, um novo coro homofóbico e antissemita de alguns torcedores da Roma está circulando no Instagram: um torcedor da Lazio é informado, ao som de uma canção popular de Annalisa (madrinha do próximo Orgulho Romano), entre outras coisas “ Judeu, volte para esse trem.” Certamente não é o primeiro slogan a usar calúnias anti-semitas para insultar a curva oposta.

