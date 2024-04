Os jogadores ferozes de Bergamo, mas Oldrati não está lá

O Campeonato do Mundo de Enduro recomeça em Portugal: a prova de abertura está marcada para sexta-feira, 5 de abril, a domingo, 7 de abril, em Fafe. O torneio do Campeonato Mundial incluirá então mais sete eventos, incluindo o torneio que será realizado na Itália, em Bitola/Ponte dell'Oglio (Piacenza), de 21 a 23 de junho.

Temporada de Bérgamo: Manolo Moretini, da Verto, outro titular da equipe Honda RedMoto, competirá na classe Junior1; Os preços de Francesca Nocera estão subindo entre as meninas. O número um europeu Tomas Oldrati, esperado na E1, não estará na largada da corrida devido a uma lesão de treino (lesão no joelho). Ele foi seguido por Arezzo Mac Lago Desio e Samuel Bernardini na E2 e Cian Manuel Verzoli na Al-Shabab. Também vestindo as cores do Mc Lago d'Iseo estão o compatriota do Canto Morgan Licciardo (E3) e Andrea Belotti, participantes do torneio paralelo Senior Open World Cup, já vencido em 2021 e 2022.