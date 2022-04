Opções de treinamento quase obrigatórias para Allegri

lá Juventus desembarcou em Cagliari Na noite de sexta-feira, 24 horas após a partida no Unipol Domus, na qual a equipe de Max Allegri está confiante de que retomará a corrida após a derrota para a Inter de Milão, que encerrou a série de 16 jogos invictos no campeonato, extinguindo as esperanças de conquistar o título está quase completo. De volta à luta pelo Scudetto.

Juventus, novo golo em Cagliari Na terra da Sardenha, os Bianconeri tentarão preservar a longo prazo invicto longe No torneio que começa no final de outubro, mas o objetivo é voltar imediatamente à vitória para que os competidores não cheguem perto do quarto lugar, Roma Em uma útil série de 10 partidas do campeonato, com uma diferença de cinco pontos, a Lazio em -7 eAtalantaatualmente em -8, mas com um jogo para recuperar.

Juventus, Cagliari: Pellegrini está de volta Ligue para Allegri 19 jogadores Para a partida contra o Cagliari. Não há surpresas, em comparação com a partida em que o Inter se vê novamente peregrinos, que serviu na fase eliminatória, e será um dos jogadores anteriores na partida, mas Di Sciglio e Morata, por sua vez, são afastados pelo juiz esportivo, assim como o lesionado Manuel Locatelli. o convocado: Perrin, Pensolio, Chesney; Alex Sandro, Bonucci, Cuadrado, Chiellini, Danilo, De Ligt, Pellegrini, Rugani; Arthur, Bernardeschi, Meretti, Rabiot, Zacharias; Dybala, Kane, Vlahovic.

