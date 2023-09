Vlahovic não foi suficiente para a Sérvia e a Holanda aparecerem por Dumfries. França, Thuram!

Tudo foi fácil para a França sob a liderança de RabiotQue venceu a Irlanda por 2 a 0 no Parc des Princes e a Holanda fez três gols contra a Grécia com gol de De Roon, enquanto A dobradinha de Lewandowski é suficiente para a Polônia, liderada por Szczesny e Milik Para conquistar as Ilhas Faroé. Mas a Sérvia cai apesar do seu progresso Gol contra de Vlahovicderrotado em Belgrado por 2 a 1 pelo húngaro Marco Rossi.

Tudo é fácil para França e Holanda Com Rabiot no lado esquerdo do meio-campo, ao lado de Mbappé, a França de Didier Deschamps venceu a Irlanda por 2 a 0. Tshwamini abriu o placar aos 19 minutos, mas 7 minutos depois Olivier Giroud sai devido a lesão. O atacante do Milan – escalado desde o primeiro minuto junto com os companheiros rossoneri Maignan e Theo Hernandez – foi substituído pelo jogador do Inter Thuram, que marcou o segundo gol aos 48. Foi tudo fácil também para a Holanda, que eliminou a Grécia por 3- 0. Ele contratou De Roon e – com passe duplo de Dumfries – Gakpo e Weghorst. De Vrij entra em campo no segundo tempo, De Ligt aos 84. Bajrami salva a Albânia em Praga, depois que a República Tcheca vence por 1 a 0 com Cerny, a Eslovênia derrota a Irlanda do Norte por 4 a 2 com passe da vitória de Pegol, Finlândia vence por pouco no Cazaquistão.

Polónia vence, Sérvia entra em colapso Com mais do que alguns riscos e preocupações, Polônia Chesney e Milik cuidam dos papéis de Far Oer. Lewandowski precisou de um pênalti aos 73 minutos para abrir o placar. Os dois gols, mais uma vez do atacante do Barcelona, ​​vieram depois de dez revoluções. para’Autogolo de Salaj para Dusan Vlahovic Apenas 10 minutos depois, não foi suficiente para a Sérvia, com outro jogador da Juventus, Kostic, também em campo: a Hungria de Marco Rossi recuperou graças a Varga e Orbán. Não foi uma noite para o atacante da Juventus, que errou diversas vezes na frente do gol. San Marino venceu por 4-0 em Copenhaga Contra a Dinamarca: Mileh marcou, dois passes vitoriosos de Eriksen. O quadro termina com empate em 2 a 2 entre Lituânia e Montenegro Gol de Krestovic do Lecce após assistência de Marosic da Lazio.

