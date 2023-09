Spalletti dá à banda Imobili mais tradição do que mérito, ele tem carisma mas não tem carisma: você prova que vale a pena | primeira página

se ele jogar no dia seguinte, amanhã à noite, Ciro Immobile será o novo capitão da seleção italiana comandada por Luciano Spalletti. Enquanto seu vice será Gianluigi Donnarumma (O atacante e o goleiro estão separados por apenas duas partidas.) A capitania no futebol moderno manteve e talvez até aumentou o seu valor no futebol antigo. A razão pela qual as impressões, que determinam quem recebe a braçadeira, nem sempre andam de mãos dadas com a autoridade, é Credibilidade e empatia, bem como liderança exemplar de um capitão.

Ouça “Spalletti dá a capitania a Immobile mais por tradição do que por mérito. Ele tem carisma, mas não tem carisma: você mostra que vale a pena” no Spreaker.

Esse raciocínio é tão válido que, a princípio, Spalletti cogitou nomear um capitão Lourençoo mesmo que ele tinha em Nápoles Ele ganhou o título da liga italiana. Depois, por uma questão de acaso ou talvez de tradição, voltou a privilegiar o azul com maior número de camisas.

Ao escolher Imóvel (Capitão, não do dia, também em Lácio), os problemas, pelo menos na minha opinião, são dois. Um: não tenho certeza se você está jogando O que há com você (Pode ser preferido pelo treinador Raspadori). A segunda: deve ser imóvel, pelo menos para alguns, e não possui as características que mencionei acima. Brevemente É provável que cultive o carisma, mas não o carisma Talvez até alguns de seus companheiros não o reconheçam como a referência que deveriam ser no time. Eu sinceramente acredito que é salada de frutasEle tocará no Immobile e terá a banda. Portanto, cabe a ele provar que é digno. Não apenas marcando gols importantes e cruciais, mas trabalhando pelos seus companheiros em todos os sentidos da palavra: competitivo, psicológico, moral e comportamental. Enquanto isso, boa sorte para ele e para todos os Azzurri.