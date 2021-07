Mercado de transferências da Juventus, chega Locatelli: há história

Mercado de transferências da Juventus, o jornalista Luca Momplano desequilibrou a chegada de Locatelli à Juventus: confira a história.

Locatelli quer Juventus E o Bianconeri quer. O meio-campista da seleção nacional está de férias após Euro 2020Ele definitivamente quer chegar a Torino o mais rápido possível. Juventus e Sassuolo se enfrentam novamente esta semana na quinta-feira, conforme narrado Calciomercato.it. O clube do Piemonte foi chamado para aumentar a última oferta de cerca de 30 milhões de euros-Se você quiser ter esperança de fechar o negócio. Mas a aceleração se aproxima e há confiança, no ambiente da Juventus, em conseguir fechar com bastante rapidez.

Juventus e Momplano: “Locatelli em Torino em 2 de agosto”

Jornalista luca MomplanoPerto dos acontecimentos da casa da Juventus, na transmissão ao vivo no canal Twitch de “Juventibus” revela evidências que podem ser decisivas. Ele explica que uma fonte confiável teria lhe confirmado que o jogador estaria no dia 2 de agosto para treinar em Continassa com seus novos companheiros. Então, talvez dias decisivos, Diversão Ele espera ter um novo e muito aguardado meio-campista à sua disposição.