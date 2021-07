Mercado de Transferências de Juventus e Ronaldo Icardi | Escolha final

Cristiano Ronaldo regressa hoje a Turim para estar à disposição de Allegri. O campeão português, salvo pelas reviravoltas dramáticas, continuará a preto e branco

Trinca em Cesena para a Juventus na primeira temporada de Massimiliano Diversão. Muitos jovens estão em campo nas fileiras da “velha”, à espera de provas mais convincentes e de um regresso ao campo dos grandes nomes. Para acompanhar e interagir ao vivo no último Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube.

Por falar em estrelas pretas e brancas, espera-se que ele chegue a Torino nas próximas horas Cristiano Ronaldo. Os feriados em CR7 terminaram depois que os colchetes foram anunciados Euro 2020 contra o Portugal. O ex-Real Madrid chega a Turim no final da tarde para começar a treinar sob as ordens de Allegri na próxima semana. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Juventus e Ronaldo voltam para ficar: as últimas notícias sobre o futuro do CR7

Na segunda-feira, Ronaldo deve partir para o G Medical para exames médicos, antes de retornar ao estádio de Contasa para se preparar para a nova temporada. Nesse ínterim, persistem rumores sobre o futuro da Ballon d’Or de cinco, que permanecerá em Torino, a menos que haja reviravoltas emocionantes. Como o Carlo relata no Twitter risadaJornalista do La Gazzetta dello Sport. Ressalta-se a permanência do CR7 na Juventus, com a 85ª turma que vai honrar o contrato com os bianconeri, que expira em um ano. porta Paris Saint-Germain, Com Mbappe Quem não vai deixar Paris neste verão.

Acresce que Icardi, apontado como o alvo número um em caso de divórcio com os portugueses, teria manifestado a intenção de não abandonar o PSG e arriscar em tribunal. Pochettino.