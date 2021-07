O golpe de Fabio Basile pode ser feito! – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

5:40 Às 1:48 do final não há nada, sexo muito tenso.

5:39 Um shido chega para os dois competidores.

5:38 Nada foi feito após o primeiro minuto.

5:35 Aqui vamos nós! Chegamos ao momento tão esperado! Fabio Basile está prestes a começar seu encontro com o temível sul-coreano Ahn Chang Rim!

5:35 As partidas são desbloqueadas ao mesmo tempo! Liparteliani passa com ippon, Margelidon com Wasa-Hari.

5:33 As expectativas de Fabio Basile estão crescendo: sua luta é esperada após o encontro entre Zhansay Smagulov e Ferdinand Karapetian.

5:30 na corrida feminino -57 agora no tatame da Alemanha Teresa Stoll vs Georgian Iteri Lipartelliani.

5:29 Waza-Hari da francesa Sarah Leonie Cisek passa para a próxima rodada!

5:28 Atenção, estamos muito perto de conhecer o Fabio Basile! Mas primeiro a luta é entre Zhansay Smagulov e Ferdinand Karapetian.

5:27 Artur Marglidon (Canadá) vence Suleiman Hamad (Arábia Saudita) e avança para a próxima fase.

5:25 Agora no tatame feminino de 57 anos, foi a vez de uma das maiores favoritas do grupo, a francesa Sarah Leonie Cesek enfrentar a sul-coreana Jisoo Kim.

5:22 Depois de mais de cinco minutos do resultado de ouro, por causa do terceiro Shido da portuguesa Monteiro Julia Kowalczyk passou a rodada.

5:20 O encontro entre Eden Alexander e Shamara Rebelaj termina imediatamente. Momento Ippon para o primeiro passar o papel.

5:18 Enquanto isso, uma corrida muito longa no campo feminino entre Telma Montero e Julia Kowalczyk. Mais de 3 minutos se passaram desde o início do placar de ouro.

5:15 Waza-Hari para Lasha Shavdatuashvili que defende a vantagem e derrota o adversário!

5:14 O placar de ouro para Thelma Monteiro x Julia Kowalczyk.

5:12 Outro poder chega ao tapete -73: Lasha Shavdatuashvili da Geórgia, ex-medalhista olímpico em Londres e no Rio, enfrenta o francês Guillaume Chin. Um lindo encontro nos espera.

5:10 Cedric Bessi leva pouco mais de um minuto para derrubar Lucas Diallo com um EPON.

5:09 Agora, para o tatame: Thelma Monteiro x Julia Kowalczyk e Cedric Bessi x Lucas Diallo.

5:07 Dois minutos depois, Ebon chega a Jessica Klimkett, que entra na próxima rodada.

5:06 Grande partida para Tsogtbaatar (Mongólia) que, em apenas um minuto, nocauteou o adversário Mamadou Samba Bah.

5:04 O -57 favorito das mulheres está agora no tapete! Esta é Jessica Klimkett. Desafio canadense Evelina Ilya.

5:03 Kajzerr também vence quem conseguir defender a vantagem até o fim.

5:02 Jiakova congela o torso e leva Ebon! Ele vai conhecer Tommy Macias.

5:01 Também destaque no campo masculino para Gyakova com waza-hari.

4:59 Enquanto isso, na corrida feminina de -57, a eslovena Kaja Kjezer lidera a mongol Somja Dorgsoren.

4:55 Em um tatame, dois Akil Gyakova e Nils Stump competem um contra o outro. O vencedor conhecerá Tommy Macias.

4:54 No feminino -57, Sabrina Filzmoser (Áustria) perdeu a partida com St. Verhagen (Holanda), a última sendo decidida por Eppon no resultado dourado.

4:52 IPPON para Macias que virou a partida e entrou na próxima rodada!

4:50 Mas que show! Quase no final, o sueco Macias lança o adversário e manda a partida para o placar de ouro !!!

4:48 Double Shido de Skvortov.

4:45 Waza hari para Scvortov, agora com menos de cinquenta segundos de partida!

4:43 Outro encontro interessante no campo masculino: o sueco Tommy Macias x Viktor Skvortov. Um shido já está no início do encontro para eles.

4:42 Depois de uma luta de alta intensidade, Lou passa Ippon.

4:41 Às 2:21 do final, EPON chega imediatamente a Ono, que agora enfrentará Seloglu da Turquia.

4:40 O Super Campeão Shohei Ono está agora no tapete contra Alexandru Raiko!

4:39 A luta intensa entre Mezhetskaia e Lu continua, ainda em 1-1.

4:38 No campo masculino, Bilal Ciloglu com Ebon vence Yunus Eyal Salman.

4:35 Tempo limite! A pontuação de ouro entre Mezhetskaia e Lu.

4:33 Ebon em -73 por Muhammedbekov! Ele agora enfrentará Orugov.

4:31 Que desafio entre Mezhetskaia e Lu: Wasa Harry, um para cada!

4:28 Desafio Feminino -57 entre Daria Mizetskaya (Rússia) e Tongguan Lu (China). Em -73, Fai Njie (Gamillan) enfrenta Somon Muhammed Bakov.

4:25 Rustam Orugov com Asahari ganha a próxima rodada.

4:24 Kim congela o oponente e passa a vez.

4:22 Agora no tatame 1 Jisoo Kim da Coreia do Sul enfrenta a judoca Miriam Roper do Panamá. No Tatami Challenge 2 entre Rustam Orugov (Azerbaijão) e Musa Mogoshkov (Rússia).

4:18 Depois de uma luta pesada, a polonesa Julia Kowalczyk derrotou o húngaro Hedvig Karakas com um waza-hari.

4:14 Enquanto isso, em -73 Kosovar Akil Jiakova derrotou Ahmed Ayyash. No primeiro encontro, o francês Guillaume Chaine superou o português Eduardo Barbosa. Ebon também permitiu que Somon Makhmidbekov organizasse Ahmet Alikaj.

4:10 EPON para Montero que venceu o oponente com fluência.

4:07 Agora é o encontro da portuguesa Thelma Monteiro com a judoca da Costa do Marfim Zouliha Dapon.

4:06 Ebon chega a Eleva que enfrentará o canadense Klimkit na próxima rodada.

4:04 Shado o segundo por Al-Khelaifi.

4:03 Chegada de Shido em Al-Tunisi Al-Khelaifi.

4:02 Nada é feito quando faltam 2:27.

4:00 nós vamos! O primeiro jogo feminino -57 será entre Ghufran Khelifi (Tunísia) e Evelina Iliva (Bulgária).

3:59 Fique um minuto e comece

3:57 No campo feminino, muito provavelmente, veremos o confronto direto entre a japonesa Tsukasa Yoshida e a canadense Jessica Klimkett, a nova campeã mundial em Budapeste. Não subestime as francesas Sarah Leonie Cesek e a Kosovar Nora Jiakova.

3:54 Entre os candidatos ao ouro, é impossível não mencionar o proprietário Shohei Ono, que pode se gabar de uma carreira impressionante e cinco anos extraordinários, para dizer o mínimo.

3:52 No entanto, a trilha de Fabio começará imediatamente com um encontro astuto: O nativo de Rivoli enfrentará o sul-coreano Ahn Chang-rim, que ganhou o ouro mundial em 2018. Se a trilha for passada em azul, pode ser mais acessível.

3:50 A categoria masculina de -73kg será a que merecerá atenção especial, pois o azul Fabio Basile, ex-campeão olímpico do Rio 2016 na categoria -66kg, competirá.

3:47 Hoje o Nippon Budokan sediará lutas em duas categorias de simples: feminino -57kg (no tapete 1) e masculino -73kg (tapete 2).

3:43 Bom dia amigos do esporte, bem-vindos à transmissão ao vivo do terceiro dia de competições de judô dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Resumo do segundo dia – Corrida favorita por corrida

Olá amigos da OA Sport e sejam bem-vindos Transmissão ao vivo do terceiro dia da competição de judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. O Nippon Budokan está se preparando para sediar competições em duas outras categorias de simples hoje: 57 kg para mulheres e 73 kg para homens.

Faróis na Itália em casa Fabio Basile. O campeão olímpico Rio 2016 -66kg continua em busca dessa conquista: se sagrar campeão olímpico pela segunda vez consecutiva em duas categorias de peso diferentes. Talento não lhe falta e, acima de tudo, Azul é um atleta que sabe se elevar em circunstâncias especiais.

No entanto, Basile não foi semeado, ele certamente não teve sorte porque no primeiro turno teria que superar o obstáculo muito difícil apresentado pelo coreano. An Chang Rim, o campeão mundial em 2018. Em caso de vitória, o judoca italiano deve ter um placar acessível e, assim, objetivar concretamente seguir em frente. Claro, cruzar com o coreano é fazer tremer os pulsos e Basile terá que colocar todos os seus entalhes excepcionais no tapete.

As rodadas preliminares para as duas categorias começam às 4h da noite italiana, enquanto as etapas finais acontecerão às 10h. OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo Transcrição de eventos com atualizações em tempo real para que você não perca um minuto de sua jornada do Azure nos Jogos de Tóquio: Divirta-se!

Foto: IJF